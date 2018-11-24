Episkopi Mezarlığı'nda gömülü 2 Kıbrıslı Türk aranıyor

1974 savaşının ilk günlerinde hayatını kaybeden ve Limasol’a bağlı Episkopi (Piskobu-Yalova) bölgesindeki Kıbrıs Türk mezarlığına gömülen iki Kıbrıslı Türk’ün, yakınlarının tam olarak nereye gömüldüklerini bilmemesi nedeniyle, yeniden aranacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu iki Kıbrıslı Türk’ün kayıplar listesinde yer almadığını, ailelerinin, tam olarak nerede olduklarını bilmemesi nedeniyle mezarların açılması talebinde bulunduğunu yazdı.

Kıbrıs Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiserliği Bürosu, bu taleplerin ardından, iki Kıbrıslı Türk’ün yakınlarıyla birlikte, tam olarak gömü alanlarını bulmak için araştırma yaptığını yazan gazete, söz konusu iki Kıbrıslı Türk’ün,1974’te savaş sırasında Kıbrıs’ın güneyinde çeşitli bölgelerinde çıkan çatışmalar sırasında hayatlarını kaybettiklerini belirtti.

Ailelerin, o dönemin şartlarında, defin işlemleri için yakınlarının cenazelerini alamadıklarını belirten gazete, ailelerin şu ana kadar, dini görevlerini, örf ve adetlerini yerine getirmek için yakınlarının gerçek gömü alanlarını da bilmediğini yazdı.

İki Kıbrıslı Türk’ün ailelerinin, Kıbrıs Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’ya başvuruda bulunarak, Limasol’a bağlı köydeki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden yakınlarının gömü alanlarının tespit edilmesi için yardım istediğini yazan gazete, ailelerin, bildikleri tüm bilgileri aktardığını ve DNA örneklerini de verdiklerini belirtti.

Haberde, İnsani Konular Komiserliği’nin, bu bilgilerin ardından, 1974 Temmuz ayında çatışmalarda ölen Kıbrıslı Türklerin gömülü olduğu yerlere ilişkin tanıklara dayanarak, iki yer tespit ettiği, burada kazı çalışmalarının yapıldığı ve insan iskeletlerine rastlanıldığı, inceleme yapmak için de bunlardan örnekler alındığı kaydedildi.

Haber göre şu anda Genetik ve Nöroloji Enstitüsü tarafından sürdürülen DNA incelemelerinin sonuçları bekleniyor.