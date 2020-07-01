Enver Bozkurt için yardım çağrısı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, birlik yönetiminde görev yapan Enver Bozkurt için düzenlenen yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden yapılan açıklamada, Bozkurt’un beyninde oluşan rahatsızlığın tedavisi için İstanbul’da bulunan Gaziosmanpaşa hastanesine tedaviye götürecek ambulans uçak ve hastane masraflarını ödemek amacıyla kaymakam kararıyla yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.



Kampanyaya destek vermek isteyenlerin Sema Nur Karakuş adına aşağıdaki banka hesap numarasına bağışta bulunmaları istendi:

“Türkiye İş Bankası Gemikonağı (LAÜ) KKTC Şubesi. HESAP NO / IBAN : 6806 – 0050812 TR12 0006 4000 0016 8060 0508 12”