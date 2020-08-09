"Ensenizdeyiz, geliyoruz"

Fehime ALASYA

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) “Ver Elini Saray” sloganı ile düzenlediği olağanüstü kurultayı bugün yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan kurultayda herhangi bir seçim yapılmadı, sadece tüzük değişiklikleri onaylandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı salona girişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Salona girişte maskesiz olan kişilere YDP baskılı maskeler dağıtıldı.

Salonda büyük bir kalabalık görülürken, hiçbir noktada sosyal mesafe kuralına uyulmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da kurultaydaki protokolde yer aldı

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da kurultaya katılanlar arasında yer aldı.

Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı, genel sekreteri Turan Büyükyılmaz ve Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun kürsüye çağrılmasıyla kurultay başladı.

Kürsüde Arıklı'ya YDP amblemi olan meşale takdim edildi.

Kurultaya Başbakan Ersin Tatar da katıldı

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, nisabın sağlandığını belirterek Divan başkanlığı ve üyelerini kürsüye çağırdı.

“Yorumlara kulak asmıyorum”

Konuşma yapmak için kürsüye çağrılan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, almış olduğu davet üzerine kurultaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kasetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski genel başkan Serdar Denktaş'ı destekleyeceklerini, buna rağmen birlik ve beraberlik için kurultayda yer aldığını ifade etti.

Ankara'ya gidişlerinin ülkede yorumlarına kulak asmadığını belirten Ataoğlu, "Ben Rum tarafına çağrılmadım, gitmedim, Türkiye çağırdı oraya gittim. Yine çağırsalar yine giderim. Anavatansız KKTC olmaz." dedi.

Ataoğlu, kurultayda olan birlikteliği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gösterilmesini diledi.

“Ankara’nın müdahale etme niyeti yoktu”

Kurultayda konuşma yapan Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında birliktelik mesajı verdi.

Tatar, özetle; "Ankara'nın buranın demokrasisine müdahale etme niyeti yoktu. Bu ülkedeki bazı kesimlerce yanlış yorumlandı. Biz birlik ve beraberlik arzusuyla, ana göreviyle uğraşıyoruz." dedi.

Önümüzdeki seçimlerde Kıbrıs Türk halkının özgür iradesinin sandığa yansımasının önemine değinen Tatar, "Kıbrıs Türk halkı güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor ve edecektir bunu dünya bilsin" dedi.

"50 yıldır başaramadınız, bırakın biz başaralım"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Arıklı, "YDP Cumhurbaşkanlığı'nın talibidir. Belki seçiliriz belki seçilmeyiz ama bu seçimin kaderini belirleyecek olan biziz.

TC ile çelişen bir Cumhurbaşkanı'na asla izin vermeyeceğiz. Bu seçimde kişiler değil zihniyetler önemli. Bu seçime 2 zihniyet karışacak. Federalizm diye çığlıklar atan ve yıllardı bir arpa boyu yol almayan bir kesim, diğer tarafta da TC ile yürüyeceğiz diyen bir kesim var.

Akıncı da Talat gibi büyük umutlarla görev başına geldi. Nasıl ki Talat, Rumlar'ın uzlaşmazlığını görmüşse, Akıncı da 'bu bizim neslin son denemesiydi' dedi. Bunu diyen Akıncı nasıl olur da yeniden göreve talip oldu. Daha ne kaldı ki taviz vereceksiniz ? Artık KKTC'ye bir şans verip kenara çekilin. 50 yıldır başaramadınız, bırakın biz başaralım." dedi.

Arıklı, 2.tura kalacaklarını, kalmadıkları haldeyse 'vatana, KKTC'ye, Anavatana sahip çıkacak olana, Kıbrıs Türk halkını ayrım yapmaksızın kucaklayacak, TC vatandaşlarının da güneye geçmesi için masada birkaç laf söyleyecek' olana destek vereceklerini ifade etti.

Ankara'ya çağrılmalarını da yorumlayan Arıklı, "Maraş'ı açacağız, KKTC'nin kalkınmasını da sağlamak için B planını da devreye sokacağız. Neden diğer partileri çağırmadılar diye soruyorlar. Bunlara karşı çıkan siyasi parti başkanlarının orada ne işi var? Maraş bizim en hassas noktamızdır. KKTC'nin artık tanınma zamanı, kalkınma zamanı geldi. Önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde YDP daha güçlü Meclis'e girecek." dedi.

Hükümetin salgın sürecindeki yönetimine de değinen Arıklı, ekonominin sağlıklı yönetilmediğini, sağlıkta ise Pandemi hastanesi eksikliği olduğuna değindi.

"Rahmetli İrsen Küçük'ten ders alın"

Arıklı, "KKTC'nin çözülemeyecek sorunları yoktur, bunu çözemeyecek olan zihniyetleri var. YDP bu düzenin başına geçecek, bu statükoyu yıkacak. Bu seçim döneminde de yapılan haksız istihdamları görüyoruz. Haksız istihdamla seçim kazanılacağını düşünüyorsanız lütfen Rahmetli İrsen Küçük'ten ders alın." şeklinde konuştu.

"Ensenizdeyiz, geliyoruz"

KKTC 2021'de şaha kalkacağını, orta doğunun yıldızı olacağını ifade eden, Arıklı, geçmişten bugüne YDP'nin güçlenerek geldiğini anlatarak 'şimdi iktidar zamanı, 7 bin 500 olan üye sayımız 15 bin olacak, Başbakanım, ensenizdeyiz, geliyoruz' dedi.

Arıklı, "meşaleyi önce Saraya sonra başbakanlığa götürmek için varız" dedi.

YDP tüzüğünde yapılan bazı değişikliklerin onaya sunulmasının ardından Kurultay sona erdi. Parti Tüzüğü’ne geçici bir madde eklenerek, Parti Meclisi üye sayısı artırılarak, 175’e çıkarıldı.

YDP’nin seçimli 3. olağan kurultayının Mart 2021 de yapılacağı belirtildi.