Eniscan bulundu

Londra’da yaşayan ve Pazartesi gününden beri kayıp olan 13 yaşındaki Eniscan Doğangün bulundu ve ailesine kavuştu.

Anne Hakime Doğangün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Eniscan’ın eve döndüğünü ve iyi olduğunu duyurdu. Hakime Doğangün, Eniscan’ın bulunmasında katkıda bulunan herkese de teşekkür etti.

Öte yandan KKTC Londra Temsilciliği, Eniscan'ın bulunmasıyla ilgili paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

10 Haziran tarihinden beridir kendisinden haber alınamayan çocuğumuz Eniscan Doğangün bulunmuştur.

Eniscan’ın sağ salim bir şekilde yeniden ailesinin yanında ve güvende olduğu haberini almaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtir, Eniscan’ın kayıp olduğu haberi üzerine dayanışma içinde hareket ederek ortak gayret sergileyen toplumumuza duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.

13 yaşındaki Eniscan'ın bu süre içerisinde nerede olduğu ve nasıl bulunduğu konusunda bilgi verilmedi.