Eniscan 4 gündür kayıp!

Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk Enis Doğangün ile Hakime Doğangün çiftinin 13 yaşındaki oğulları Eniscan, 10 Haziran'dan beridir kayıp, anne çaresizce feryat ediyor…

Londra'daki Kıbrıslı Türkleri üzüntüye boğan kayıp haberinin üzerinden dört gün geçti, Londra polisi tarafından aranan Eniscan hala kayıp…

Oğlundan dört gündür haber alamayan ve hayatından endişe duyduğunu ifade eden anne, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda oğlunun fotoğrafının paylaşılmasını ve bulunmasını istedi.

Çocuğumu, gözlerini, kokusunu özledim…

Dört gündür oğlunun kayıp olduğunu paylaştığı videoda gözyaşları ile anlatan Hakime Doğangün:

“Gözümü kapatıp kokusunu çekmeye çalışıyorum, bugün dört gün oldu, size yalvarırım paylaşmaya devam edin. Hepinizin yardımlarını görüyorum, ne olur devam edin. Çocuğumu, gözlerini, kokusunu özledim. Sadece bir dakika ayırın, paylaşın, tek ses olalım tek yürek olalım. Ben yaşamıyorum, sadece kalbim atıyor. Ne olur yardım edin bana oğlumu getirin.” dedi.

Ailenin yardım çağrısı sürüyor…

Oğullarıyla ilgili hiçbir bilgi alamayan aile, Eniscan'ın fotoğraflarını paylaşarak, görenlerin Londra polisine veya kendilerine 07828 715787 numaralı İngiltere numarasından ulaşması çağrısında bulunuyor.