Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
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Türkiye'de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi.
Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
9 aydır cezaevinde Berberoğlu'nun tutukluluk hali devam edecek.
Berberoğlu'nun casusluk suçlamasından beraat ettiği, gizli belge açıklamaktan ise mahkum olduğu öğrenildi,
Karar sonrası açıklama yapan Berberoğlu, "25 yıl ile başladık, 5 yıla düştük. Moralinizi bozmayın" dedi.
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Etiketler : CHP, Türkiye, Enis Berberoğlu
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