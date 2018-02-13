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Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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Türkiye'de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi.

Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. 

9 aydır cezaevinde Berberoğlu'nun tutukluluk hali devam edecek.

Berberoğlu'nun casusluk suçlamasından beraat ettiği, gizli belge açıklamaktan ise mahkum olduğu öğrenildi,

Karar sonrası açıklama yapan Berberoğlu, "25 yıl ile başladık, 5 yıla düştük. Moralinizi bozmayın" dedi.

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