Engomi’de (Tuzla) bir “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada Engomi’de (Tuzla) bir “kayıp” şahıstan geride kalanlara ulaşıldığı bildirildi.

Kayıplar Komitesi’nin açıklamasına ilişkin TAK Ajansı’nın dün yayımlandığı haberde şöyle denildi:

“Kayıp Şahıslar Komitesi iki toplumlu kazı ekibi, titizlikle toplanan bilgiler sayesinde Tuzla’da (Engomi) bir kişinin kalıntılarına ulaştı.

Kayıp Şahılar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs’ta Mutluyaka’da (Stilli) bir takım insan kalıntılarının belirlenmesinin ardından, Komite, bölgedeki kazı çalışmalarının daha detaylı araştırmalar için geçici olarak askıya alınmasını kararlaştırmıştı.

2019 yılında Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 19 kişinin kalıntılarına ulaştığı kaydedilen açıklamada, adadaki tüm toplumlara, 181 numaralı telefondan Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’ni veya +357 22 400142 numaralı telefondan Kıbrıslı Rum Üye Ofisi’ni arayıp muhtemel gömü yerleriyle ilgili bilgi vererek Komite’nin çabalarını destekleme çağrısında bulunuldu.”

BASINDAN GÜNCEL…

“Kayıplar konusunu uluslararasılaştırma çalışmaları yoğunlaşıyor…”

KIBRIS HABER AJANSI:-

Kıbrıs Haber Ajansı’nın dün yayımladığı geniş haberde şöyle denildi:

“Son dönemde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 2019 kayıplar ve şehitlerle ilgili eylem planı çerçevesinde Lefkoşa insancıl kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi konusunu uluslararasılaştırma çabalarını yoğunlaştırarak ilgili hizmetlerin koordinasyon eylemlerinin iyileştirilmesi yönünde ilerliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, salı günü Meclis Göçmenler-Enkavlar-Kayıplar-Şehitler Komisyonu’nu, eylem planı konusunda bilgilendirerek Yunanlı meslektaşı ve Yunanistan Savunma Bakanı ile ortak görüşme yapılacağını açıkladı.

Komisyon toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı “konunun uluslararasılaştırma ve bulunan bazı bilgilerin araştırılması amacıyla, Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Yunanistan’da kayıp kişiler yakınları himayesinde ortak bir görüşme konusunda anlaşmaya vardık” dedi.

Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

“Kayıp şahıslar konusunda yolsuzluklar, görüş ayrılıkları yoktur. Sadece amacımız ortaktır. Yasama ve yargı güçlendirilmelidir. Eylem planının uygulanmasında Meclisin rolü belirleyicidir”.

“Bu konuda samimi olmalıyız ve sonuçlar elde etmek istiyoruz. Halkın yardımına ihtiyacımız olduğunu resmen açıklamalıyız”.

“2018’in hayal kırıcı sonuçlarını gördüğümde böyle devam edemeyeceğimizi söyledim ve bunu Bakanlar Kurulunda da ortaya koydum. 1963-64 kayıpları da dâhil, tüm kayıp yakınları huzurunda tüm ilgili taraflarla tartıştıktan sonra bir eylem planı hazırladık ve bu Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı”.

Eylem planının temel hedefinin kayıp kişiler konusunun daha fazla uluslararasılaştırılması ve çabaların uluslararası düzeyde yapılması olduğunu belirten Christodoulides iç cephede koordinasyon ve iletişimin önemine de değindi.

Bakan, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesinin ekonomik değil, bilgilere ulaşım olduğunu söyledi ve tüm temaslarında Kayıp Kişiler Komitesinin güçlendirilmesi gereğine değindiğini ve pek çok ülke ve komşu ülkelerden olumlu yanıt aldığını belirtti.

“Türkiye’ye karşı Kıbrıs” davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında Türkiye’nin kayıp yakınlarına 100 milyon avro düzeyinde tazminat ödemesiyle ilgili olarak Christodoulides, tazminatın ödenmesi yolu ile ilgili yasanın son aşamada bulunduğunu belirterek önce Türkiye’nin yükümlülüklerine yanıt vermesi gerektiğini vurgulayarak her durumda hazır olmaları gerektiğini savundu.

Kayıplar konusunun Avrupa Parlamentosu’na ilerletilmesi için Meclisle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kayıp şahısların kalıntılarının Dikomo çöp alanına taşınmasıyla ilgili olarak Christodoulides konuyu yetkili Avrupa Komisyonuna ilettiğini ve olumlu yanıt aldığını söyledi.

Bakan hiçbir durumda Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kapanmasının söz konusu olamayacağını, diğer tarafın işbirliğine ihtiyaç olduğunu ve söz konusu komitenin çalışabilmesi için KŞK’nın üçüncü üyesinin (Birleşmiş Milletler temsilcisi) de sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda konuşan Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pantelides bilgilerin değerlendirilmesinde yaşanan zorluklara değinerek ofisin çeşitli kişilerin bilgi verdiği “bir şikâyet kutusu” gibi çalıştığını söyledi.

Tüm bilgilerin, tüm ilgili kurumların ulaşabileceği bir veriler bankasında dijitalleştirildiğini, bunun yeterli olmadığını çünkü verilmiş olan şahit ifadelerinin ilişkilendirilmesi için bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Pantelides, kendisine verilen görevin, kazı sonuçlarının iyileştirilmesi yönünde olduğunu belirterek eski bilgilerin de yeniden gözden geçirileceği ve bilgiler arasında bağlantı kurulmasına çalışılacağını dile getirdi ve gerekli olması durumunda polisin yardımının da isteneceğini belirtti.

Son 3 haftadır bilgi akışının yoğunlaştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou, sonuçlar ne olursa olsun KŞK’yı desteklemeye devam edeceklerini belirterek “KŞK’nın çalışma yönteminin de değiştirilmesi” gerektiğini vurguladı son kayıp kişinin akıbetinin belirlenmesine kadar KŞK’nın görevine devam edeceğini ancak daha üretici olması gerektiğini” kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslırum ve Yunanlı kayıpların akıbetinin belirlenmesi sonuçlarıyla ilgili olarak Fotiou “kayıp yakınlarıyla birlikte tüm kurumlar bu eylem planını toplu bir şekilde uygulamaya koydu” dedi.

Siyasi önlemlerle ilgili olarak Fotiou bunun Hükümet ve Temsilciler Meclisinin işi olduğu belirterek “hep birlikte bir kez daha uluslararası toplumu bilinçlendirmeye ve AB’ni, Avrupa Parlamentosu’nu, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesini ve diğer örgütleri bilgilendirmeye ve ikna etmeye çalışacağız” dedi.

Eylem planının koordinasyon yönüne de atıfta bulunan Komiser, tüm bilgi ve arşivleri araştırma ve değerlendirme heyetlerinin güçlendirildiğini belirterek eylem planı temelinde iki altyapının çalıştığını ve kendilerine ulaşan tüm bilgileri ve tanıklıkları incelediklerini sözlerine ekledi. Üçüncü bir heyetin ise Türk subayların 1974’le ilgili röportajlar ve kitaplarını ve şimdiye kadar incelenmeyen arşivleri inceleyeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Komiseri akıbetleri henüz belirlenmeyen 500’ün üzerinde şehit olduğunu ve ailelerinin haklı olarak onların akıbetinin belirlenmesini ve kemiklerinin iade edilmesini istediklerini belirterek şehitlerin KŞK’nın yetkileri içinde olmadığı için kazı çalışmaları programının Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından ilerletileceğini ve bunun iki hafta içinde Bakanlar Kuruluna sunulacağını vurguladı.

Fotiou, bunun yanı sıra Ağustos 1964 Dillirga Türk bombardımanları sonrası kalıntılar olduğu bilgisi üzerine Paşiyammos bölgesinde de kazılar yapılmasının gündeme geldiğini belirtti.

(Kıbrıs Haber Ajansı – 28.5.2019)