English Home artık City Mall’da

Dönem trendlerini uygun fiyatlara evlerinize taşıyarak, hayatınızdaki evi oluşturmanıza yardımcı olma tutkusuyla yola çıkan English Home , kısa zamanda evini önemseyen ve dekorasyonu sevenlerin beğenisini kazandı. Klasik İngiliz tarzınında ötesine geçerek, Country detaylarla desteklenen ürünleriyle yaşam alanlarınıza huzuru, rahatlığı ve romantizmi getiren English Home mağazası City Mall +1 katında bugün açıldı.

City Mall Ailesine Yeni Mağazalar Katılmaya Devam Ediyor.

City Mall’da yakın zamanda ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Sampi Pide, Stefano Bayan Giyim, La Passion iç giyim&mayo markası ve kum havuzu da ziyaretçilerimizin hizmetine açılacak. Ayrıca -1 katında gelen talepler üzerine turistlerde dahil olmak üzere tüm halkımıza hizmet verecek ‘Kıbrıs’a özel ürünlerin, hediyelik eşyaların’ satılacağı ev biçiminde ahşap standları da kiralamaya başladık. Yeni yaptırdığımız ahşap standlarda yer kiralamak isteyen girişimcilerde AVM yönetimi ile iletişime geçebilirler.