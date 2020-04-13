Enginarları tıra yüklerken yaralandı
İskele'de iş kazası meydana geldi. İskele-Sınırüstü arasındaki bir arazide, tarladan toplanan enginarları tıra yüklerken elini banda kaptıran 21 yaşındaki Emre Akyüz yaralandı.
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İskele'de iş kazası meydana geldi. İskele-Sınırüstü arasındaki bir arazide, tarladan toplanan enginarları tıra yüklerken elini banda kaptıran 21 yaşındaki Emre Akyüz yaralandı.
Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre olay bu akşam 18.30 sıralarında meydana geldi.
Emre Akyüz, enginarları tıra yükleme işlemi sırasında elini yükleme bandına kaptırdı. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavisine devam ediliyor.
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