Enginar festivali eğlendirdi

Mormenekşe’de düzenlenen 10’uncu Mormenekşe Enginar Festivali ikinci gecesi geniş bir katılımla gerçekleşti. İkinci gecede enginar yemekleri yarışması yapılırken yarışma sonucunda aperatif branşında şelale rumuz isimli yemek birinci, şövalye rumuzlu yemek ikinci, Gül rumuzlu yemek üçüncü olurken, Ana yemek kategorisinde kelebek rumuzlu yemek birinci, Papatya rumuzlu yemek ikinci, Alesta rumuz isimli yemek, tatlılar kategorisinde ise mavi rumuz isimli tatlı birinci, farklı bir tat rumuz isimli tatlı ikinci ve Altın Top rumuz isimli tatlı üçüncü oldu.

Yemek yarışmasından sonra ise Bir Mormenekşe Masalı (Onların hayatı) defilesi yapıldı. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği defilede duygusal anlar yaşanırken izleyenlere nostalji yaşatıldı ve izleyenlere eski günlerine getirdi. Defilede geçmişte köydeki sportif faaliyetler, avcılık etkinlikleri ve köy yaşamı hatırlatıldı.

Gecenin ilgiyle beklenen, daha önce galası büyük ilgi gören fragmanın, izlenme rekoru kıran senaryosunu Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel’in yazdığı “Enginar Dolması” kısa metrajlı filmi gösterildi. Film izleyenler tarafından büyük ilgi gördü ve filmimin sonunda ayakta alkışlandı. Filmin gösteriminden önce dernek başkanı Erşen Ummanel, Doktor fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ve Yönetmen Cemal Yıldırım birer konuşma yaptı.

Festivalin son gününde ise Pazar sabah saat 11.00’de enginar eko günü başlayacak çocuk şenliği ile devam edecek ve gün boyu etkinlikler sürecek. Festival gece yapılacak Rafet El Roman konseri ile son bulacak.