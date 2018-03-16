“Enginar Dolması” filminin galası yapıldı

“Enginar Dolması” adlı filmin galası, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.



1960’lı yıllarda güneyde kalan Mormenekşe köyünde geçen bir hikayeyi konu alan filmde, Dr. Küçük’ün köye yapacağı ziyaret sebebi ile köylülerin yaptığı hazırlıklar ve yaşanan olaylar aktarılıyor. 35 dakikalık filmin yönetmenliğini Cemal Yıldırım yaptı, senaryosunu ise Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel’e ait.



Filmin ilk gösterimi, Dr. Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart nedeniyle önceki akşam Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından düzenlenen resepsiyonla yapıldı.



Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı, Kültür Dairesi, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan filmin gösterimi öncesinde Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği’nin hazırlamış olduğu enginarlı pilav konuklara ikram edildi.



Film gösterimi sonunda ise, Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından filme katkı koyan herkese teşekkür belgesi takdim edildi.



“AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZE AİT DEĞERLERİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK”



Enginar Dolması filminin gösterimi öncesinde konuklara kısa bir konuşma yapan Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel, bu filmin senaryosunu yıllar önce yazdığını ve tiyatro şeklinde oynandığını ifade etti.



“Enginar Dolması” filminin amacının; Kıbrıs Türk kültürüne ait birçok değeri gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydeden Ummanel, diğer bir amacın ise; Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün gelecek nesillere tanıtılması olduğunu vurguladı.



Filmde, hem mücadele yıllarındaki dayanışmanın hem de unutulmaya yüz tutmuş birçok değerin izleyiciyle buluşturulduğunu ifade eden Erşen Ummanel, filme katkı koyan herkese teşekkür etti.



“Enginar Dolması” filminin yönetmeni Cemal Yıldırım ise, film için kendisine yapılan teklifi aldığı zaman biraz tereddüt ettiğini ancak, filmin senaryosunu okuduktan ve çekimlerine başlanması sonrasında kendisinin çok heyecanlandığını kaydetti. Film çekimleri sırasında her şeyin doğal haliyle çekildiğini ve zaman zaman güldüren, zaman zaman ise hüzünlendiren bir kısa film yaptıklarını söyleyen Yıldırım, gerek köy halkına gerekse filme katkı koyan tüm ekibe teşekkür etti.



ÇEKİMLERİ ŞUBAT AYINDA YAPILMIŞTI



Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği projesi olan filmin çekimleri, Şubat ayı içerisinde 1 hafta süre ile Mormenekşe köyünde yapıldı.



BluePlatform ve Quip Production teknik yapımcılığında gerçekleştirilen çekimlerde oyuncuların tümü, dernek üyesi ve köylülerden oluşan amatör bir kadrodan oluşmakta.



Filmin görüntü yönetmenliğini Fuat Sözen, Sanat yönetmenliğini ise Şebnem Elings üstlenirken, Proje sorumlusu ise Elçim Öztemiz oldu.