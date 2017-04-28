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Enginar çorbasıyla dünya çapındaki etkinliğe destek

Enginar çorbasıyla dünya çapındaki etkinliğe destek

Slow Food Salamis/Kıbrıs, 29 Nisan Cumartesi günü çöpe giden gıda israfı ve açlığa tepki olarak Slow Food Gençlik Örgütü’nün düzenleyeceği Dünya Gıda İsrafıyla Mücadele Günü etkinliğine destek veriyor.

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Slow Food Salamis/Kıbrıs, 29 Nisan Cumartesi günü çöpe giden gıda israfı ve açlığa tepki olarak Slow Food Gençlik Örgütü’nün düzenleyeceği Dünya Gıda İsrafıyla Mücadele Günü etkinliğine destek veriyor.
Slow Food Salamis’ten yapılan açıklamaya göre, herkesin kendi çorba kaseleri ve kaşıklarıyla katılması istenen etkinlik cumartesi akşamı saat 20.00’de Mormenekşe’deki Enginar Festivali alanında yer alacak.

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