Engelsiz politikalar bu çalıştayda belirlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin işbirliğinde düzenelencek Engelsiz Yaşam Çalıştayı, 29 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Dome Otel’de gerçekleştirilecek. Engelsiz bir yaşam için yeni dönem politikalarının belirleneceği çalıştayda Eğitim, Mevzuat, İstihdam, Sosyal, Kültürel, Turizm ve Sportif Alanlara Katılım, Çevre, Sağlık ve Rehabitilasyon, Yönetsel İşleyiş ve Medya konularında çalışma masaları oluşturulacak. Kayıt işlemleriyle başlayacak çalıştay 10.30’da Genel Başkan Tufan Erhürman’ın konuşmasıyla devam edecek. 11.30’da da oluşturulacak çalışma masalarında konular tartışılacak. Bir saatlik öğle arasının ardından saat 16.00’ya kadar çalışma masaları kendi sunumlarını hazırlayacaklar ve 17.30’a kadar bu sunumlar katılımcılara anlatılacak. Çalıştay, saat 18.00’de katılım belgelerinin dağıtılmasıyla son bulacak.