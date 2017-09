Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yeni bir sosyal sorumluluk projesi

Kuzey Kıbrıs Turkcell engellilere yönelik duyarlılığı ileriye taşımak ve bu alandaki çabaları onurlandırmak için her yıl Seçici Kurul tarafından belirlenen kişi ya da kurumlara “Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Kıbrıs Ödülleri” verileceğini açıkladı.

“Engelsiz Kıbrıs Ödülleri”nin tanıtımı amacıyla Lefkoşa Merit Otel’de bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Kıbrıs Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Öksüzoğulları, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Proje Koordinatörü Mustafa Hürses katıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Kıbrıs Ödülleri’nin amacı, “Engelliler için fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik girişimleri teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturulması yönündeki çabaları desteklemek” olarak açıklandı.

Ödüller, engelliler alanındaki uzmanlar ve sivil toplum örgüt temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından verilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yapılacak öneriler ve Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda her yıl Engelsiz Mekân Ödülü, Engelsiz Hizmet Ödülü, Engelsiz Eğitim Ödülü, Engelsiz İstihdam Ödülü, Engelsiz Proje Ödülü, Engelsiz Yaşam Ödülü kazananlarını açıklayacak.

Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucu ayrıca dilediği takdirde “Özel Ödül” belirleme hakkına da sahip olacak.

Seçici Kurul, projenin paydaşları olarak belirlenen kuruluşların temsilcilerinden oluşacak.

Projeye Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Şehir Plancıları Odası’nın destek verdiği açıklandı.



‘Yarışma değil teşvik’



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, basın toplantısında yaptığı konuşmada, engelliler odağında yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 18 yıldır, tüm kazancını ülke ve halk yararına yatırıma dönüştürdüğünü belirterek, “Bugüne kadar ülke ekonomimize 1.6 Milyar TL katkı koyduk. Ancak bizim için yatırım sadece teknoloji ya da mobil iletişimi anlatmıyor. Sosyal sorumluluk alanında imza attığımız projeleri de ülkemize ve geleceğimize en önemli yatırım olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, toplumsal fayda ve sosyal sorumluluğa dönüşmeyen yatırımın anlamı yoktur” diye konuştu.

“Destek Varsa Engel Yok” sloganı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in attığı önemli adımların tüm ülkede benimsendiğini söyleyen Maden, geçmişten bugüne projeleri hakkında bilgi verdi.

Maden sözlerini şöyle tamamladı:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak engelli bilincini daha da ileriye taşımak ve farkındalığı artırmak için her yıl Turkcell Engelsiz Kıbrıs Ödülleri vermeyi kararlaştırdık. Bu bir yarışma değil, teşvik ve farkındalık projesidir. Umarız ki, pek çok uzmanın katkısıyla vereceğimiz bu ödüller, yeni teşvikler yaratacak, Engelsiz Kıbrıs hayalimizin gerçekleşmesi için önemli bir adım olacaktır.”

“Destek artıyor”



Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez de halkımızın önemli bir farkındalığa sahip olduğunu belirterek, engelsiz yaşama yönelik desteğin sürekli arttığını söyledi.

“Engellilere yönelik ülkemizde bilincin yükselmesi, halk yararına yeni ve faydalı projelerin üretilmesi hepimiz adına gurur vericidir. Bu tarz projeler meyvelerini vermeye devam edecek, gelecekte, pek çok engel ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış da proje için yola çıkarken, amaçlarını açıkladıkları zaman önemli bir destek gördüklerini söyledi. Engelsiz Kıbrıs Ödülleri’nin aslında bu alanda yapılan tüm çalışmaların bir çatısı olduğunu vurguladı.

Barış, “Turkcell olarak yıllar önce engelsiz yaşam için çalışmalar yapmaya başladığımızda bu alanda yalnızdık, her yeni projede biraz daha çoğaldık. İşte bu projenin ana amacı çoğalma hızını artırarak daha çağdaş bir ülke yaratmaktır. İnanıyorum ki, bu teşvik ve duyarlılık projesinde seçimlerimizi pek çok farklı alternatifimiz olacak. Sivil toplum ve basınımızın da desteğiyle projemizin engelsiz yaşam alanında yeni bir başarı öyküsü yaratacağını düşünüyorum” dedi.

“Daha fazla duyarlılık”



Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Ezgi Ayanoğlu da proje ve şartname hakkında bir sunum yaptı.

“Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Kıbrıs Ödülleri’nin amacı, engellilerin tüm insan temel hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanması yönündeki çabaları teşvik etmektir” diyen Ezgi Ayanoğlu, şunları söyledi:

“Engelliler için yapılan teknoloji, erişilebilirlik, eğitim, altyapı ve istihdam amaçlı projelerin ülkenin bu yönde gelişmesine yaptıkları katkıları ödüllendirilecektir.”

Ezgi Ayanoğlu proje hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Kıbrıs Ödülleri her yıl, kararlaştırılan kategorilerde, Seçici Kurulu tarafından belirlenmiş bir kişi ya da kuruma verilecektir. Sadece, Engelsiz Mekân Ödülleri 5 farklı mekân ve kurumu verilecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme süreci belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterler çerçevesinde, öneriler üzerinden gerçekleşecektir. Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Kıbrıs Ödülleri için her yıl “Öneri Kabul Süreci” ilan edilecek, böylece, halka ve tüm sivil toplum kuruluşlarına öneri imkânı yaratılacaktır. Seçici Kurul, kendi izleme, değerlendirme ya da gözlemleri sonucunda karar verebileceği gibi kendi öneri ve incelemeleri ile birlikte diğer tüm önerileri birlikte değerlendirecektir. Engelsiz Kıbrıs Ödülleri için her yıl Eylül ayında öneri kabulü duyurusu yapılacak, bu duyurunun ardından 15 gün sonra Seçici Kurul bir araya gelerek değerlendirme sürecini başlatacaktır. Seçici Kurul, belirlenen kriterler doğrultusunda ilk toplantısından itibaren en geç 2 ay içerisinde değerlendirmesini tamamlayarak, ödülleri açıklayacaktır. Yılın Engelsiz Ödülleri, her yıl, Aralık ayı içerisinde düzenlenecek bir etkinlik ile takdim edilecektir.”



Neler söylediler?



Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit

“Bu bir yarışma değildir. Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Turkcell'le gerçekleştireceğimiz bu proje aslında varlığımızın ispatıdır. Turkcell her zaman bu bağlamda yanımızda gerek ışık oldu, gerek koltuk değneği oldu. Bu anlamda da kendilerine çok teşekkürler.”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu

“Bu tarz projelerde her zaman yer almak istiyoruz. Turkcell bu proje ile öncü oldu. Umarım artarak devam eder. Bu güzel bir proje ancak aslında herkesin yasalara uygun davranarak, tüm alanlarımızın engelli uyumlu olabilmesi gerekiyor.”



Milli Eğitim Bakanlığı Proje Koordinatörü Mustafa Hürses

“Dünyanın her yerinde engelliler vardır. Fakat engelli kavramına dikkat etmeliyiz. Çünkü engelli durumunu bizler yaratıyoruz. Bu tarz projelerin toplumda yaratılması gurur vericidir. Turkcell ailesine de böyle bir projeye bizi dahil ettikleri için teşekkür ederiz.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi temsilcisi Sedat Hacımehmet

“Turkcell’i bugüne kadar yaptığı birçok proje ile tanımayan kalmadı. Her konuda sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor. Eşit ulaşım dolaşım, eşit hak hukuk diliyoruz. Farkındalık şarttır. Turkcell bu proje yine bir ilki gerçekleştiriyor. Eşitlik şartlarıyla devam edilmesini diliyorum.”



Kıbrıs Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Öksüzoğulları

“Aslında gerçekten bu bir yarışma değildir ve bu projeye bizler toplumsal bilinçlendirme projesi olarak bakıyoruz. Turkcell’i bizi paydaş olarak seçtiği için teşekkür ediyoruz.”