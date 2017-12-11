Engelsiz Balık Avı Şöleni renkli görüntülere sahne oldu…
Engelsiz Balık Avlama Şöleni yine önemli bir katılımla yapıldı. Kanal Sim’in "Ada Balıkçısı" programı yönetmeni Vasfi Kuni tarafından organize edilen "2.ENGENSİZ BALIK AVI ŞENLİĞİ" dün Girne’de gerçekleşti.
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Engelsiz Balık Avlama Şöleni yine önemli bir katılımla yapıldı. Kanal Sim’in "Ada Balıkçısı" programı yönetmeni Vasfi Kuni tarafından organize edilen "2.ENGELSİZ BALIK AVI ŞENLİĞİ" dün Girne’de gerçekleşti. Etkinliğin ana sponsorluğunu Kılınçlı Av Pazarı üstlendi; KKTC Avcılık Federasyonu, Göçmenköy Avcılık Atıcılık Birliği, K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği ve Kanal Sim etkinliğe destek verdi. Bu etkinlik ile engellilerin başarılarına dikkat çekilmesi hedeflendi ve engelli bireylerin yaşamın her alanına katılımları yönünde bir kez daha farkındalık yaratıldı.
Dereceler şöyle:
Erkeklerde
1.Ömer Bulduk
2.Menteş Bürsev
3. Duran Tak
Kadınlarda
1.Kadriye Öztay
2. Hürmüs Atakanlı
Fotoğraflar: Sevay ALKAN
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