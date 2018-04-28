Engelliye engelli park cezası!

Didem MENTEŞ

Lefkoşa Dereboyu’nda 7 Şubat’ta ortopedik engelli Güngör Baş’a, engelli oto park yerine arabasını park ettiği için ceza kesildi.

Güngör Baş’ın özel yapım olan NS 440 plakalı Honda Fit marka aracının dümeninde engelliler için cihaz ve plakasında engelli işareti bulunmasına rağmen Lefkoşa Türk Belediyesi zabıtalarınca ceza yazıldı. Bir hafta sonra telefonla aranarak kendisine cezası bildirilen Baş, zabıta ekiplerine engelli olduğunu söylemesine rağmen ‘engelli olduğunu ispatlaması’ söylendi. Kaplıca’da ikamet ettiği ve haklı olduğu için cezasını ödemeyen Güngör Baş’a ileri işlem uygulanarak dava açıldı.

Geçtiğimiz gün polis tarafından dava kağıdı eline ulaşan 26 yaşındaki Güngör Baş, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı, engellilere olan duyarsızlığa ve yapılan haksızlığa dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan Güngör Baş: “Arabamı engelli park yerine bıraktım. Geldiğimde üzerinde kağıt yoktu. 1 hafta sonra Lefkoşa Belediyesi’nden bir kadın aradı ve engelli yerine park ettiğim için yazıldığımı söyledi. ‘Ben de engelliyim’ dedim. ‘O zaman Lefkoşa Belediyesi’ne gel 5’inci kata çık ve bana engelli olduğunu ispatla’ dedi. ‘Eğer gelmezsem ne yapacağız’ dedim, ‘o zaman mahkemeye vereceğiz’ dedi. ‘Ben gelemem o zaman mahkemeye verin’ dedim. Onlar da verdiler”

“’Belediyeye gel engelli olduğunu ispatla’ dediler”

Engelliye özel olan aracına rağmen yazılan cezaya tepki gösteren Güngör Baş, şunları söyledi: “Şubat ayında Dereboyu’nda kahve içmeye gittim, arabamı da engelli park yerine bıraktım. Geldiğimde arabamın üzerinde herhangi bir kağıt yoktu. Beni 1 hafta sonra Lefkoşa Belediyesi’nden bir kadın aradı ve yazıldığımı söyledi. Nerden dolayı yazıldığımı sorunca, ‘engelli yerine park ettiğiniz için yazıldınız’ dedi. ‘Ben de engelliyim’ dedim. ‘O zaman Lefkoşa Belediyesi’ne gel 5’inci kata çık ve bana engelli olduğunu ispatla’ dedi. ‘Eğer gelmezsem ne yapacağız’ dedim, ‘o zaman mahkemeye vereceğiz’ dedi. ‘Ben Kaplıca’dayım gelemem o zaman mahkemeye verin’ dedim. Onlar da verdiler. Polis de dün mahkeme kağıdını getirdi. Arabamın plakasında engelli işareti var. Arabamın dümeninde engellilerin kullandı bir cihaz var ama onu da görmediler. Benim arabam gümrüksüz, engelli hakkıyla alınmış bir araç. Ehliyetimde de ‘elle kullanılacak’ diye bir yazı var. Çürük raporum var”

“Bu durum iyi oldu çünkü engellilere yapılan yanlışların sesi oldu. Ben işin cezasında değilim ama bu yapılan yanlışı herkes görmeli ve bilmeli. Bu ülkede nasıl bir denge var, nasıl bir adalet var herkes görsün”

“Bu ülkede nasıl bir denge var, nasıl bir adalet var herkes görsün”

Bu olayın engellilere karşı yapılan haksızlığı ve duyarsızlığı bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Güngör Baş, “Bu durum iyi oldu çünkü engellilere yapılan yanlışların sesi oldu“ dedi.

Baş, “ben işin cezasında değilim ama bu yapılan yanlışı herkes görmeli ve bilmeli. Bu ülkede nasıl bir denge var, nasıl bir adalet var herkes görsün. Arabamda iki tane engelli işareti var ve böyle bir şey olabilir mi” diye isyan etti.

Güngör Baş’a gelen dava kağıdı

Güngör Baş’ın araç plakasında engelli işaretleri bulunurken, araç koçanında arabanın devredilemeyeceği yazıyor