‘Engellilerle 360’da ÖDEME KRİZİ

Ayşe GÜLER

Gençlik Dairesi’nin geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği engellilerle 360 derece iletişim sertifika programının üzerinden 10 ay geçti, ‘ücret’ tartışmaları bitmedi.

Uzman Mehmet Kızıltaş, 27 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği program sonucunda hem kitap bedeli hem de seminer ücreti olan 3 bin 132 TL’yi halen almadığını savunuyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ise söz konusu sertifika programı ile ilgili ödeme yapılması için daire muhasebesinde hiçbir makbuz, sözleşme veya anlaşma olmadığını açıklayarak, “Biz banka değiliz, herhangi bir sözleşme, anlaşma olmadan ödeme yapamayız” şeklinde konuştu.

Eski Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün ise sertifika programını gerçekleştiren kişinin ilk etapta herhangi bir ücret talebinde bulunmadığını ancak sonrasında kendisine ödeme yapılmasını istediğini söyledi.

Uzman Mehmet Kızıltaş: Seminer verdim, ödemeyi alamadım

Uzman Mehmet Kızıltaş, Gençlik Dairesi’nin eski müdürü Hatice Düzgün’ün onayı ve bilgisi daihilinde “Engellilerle 360 Derece İletişim” adlı 5 saatlik sertifika eğitimi düzenlediklerini ancak gerekli ödemeyi alamadıklarını savundu.

YENİDÜZEN’e ulaşan Kızıltaş, 27 kişi için özel sertifika eğitimi ve kitap ücretlerinin faturasını etkinlik sonrası Gençlik Dairesi’ne göndermelerine rağmen, daireden hiç bir yazılı resmi geri bildirim almadıklarını ifade etti.

Kızıltaş, Gençlik Dairesi’nde görev değişikliği olduğunu, bu konudan dolayı da mağduriyet yaşadığını sözlerine ekledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu: Ne makbuz ne de anlaşma var. Nasıl ödeme yapayım?

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ise söz konusu sertifika programı ile ilgili ödeme yapılması için daire muhasebesinde hiçbir makbuz, sözleşme veya anlaşma olmadığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Eroğlu, “Biz banka değiliz, herhangi bir sözleşme, anlaşma olmadan ödeme yapamayız” dedi.

Eroğlu, sertifika programına konuşmacı olarak davet edilen 3 kişinin geliş-gidiş uçak bileti masraflarının karşılanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı olduğunu, bu karar dışına da çıkamayacağını kaydetti.

“Benim bağım yok”

“Program eski müdürümüz Hatice Düzgün tarafından yapıldı. Görevi devraldığım gün eski müdürle birlikte sertifika programına gittik. Benim bağım yok” diyen Eroğlu,” Öncesinde ne anlaştılar, ne programlandı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Eroğlu, sertifika programıyla ile Daire’ye ödeme yapılması gerektiğini söylendiğini ancak resmi bir belge olmadan bu ödemeyi yapamayacaklarını dile getirdi.

“Bazı kalemlerde para yok”

“Daire’nin eski müdürü Hatice Düzgün’ün bıraktığı borçları ödemeye çalıştık bazı kalemlerde o paralar yok. Halen ödemeye çalışıyoruz Maliye Bakanlığı’nın bilgisi var” diyen Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı:“Kalan borçları ödemeye bütçe el vermiyor. Bazı harcamalar oldu ancak o kalemde para yok. Şubat’ta yeni kalem açılacak onunla ödeyeceğiz.”

Eski Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün: İlk once ‘ödeme istemem’ dedi, sonrasında ücret talep etti

Eski Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün ise sertifika programını gerçekleştiren kişinin ilk etapta herhangi bir ücret talebinde bulunmadığını ancak sonrasında kendisine ödeme yapılmasını istediğini söyledi.

Düzgün, sertifika programıyla ilgili sözlü veya yazılı herhangi bir sözleşmenin yapılmadığını da kaydederek, süreci şu şekilde özetledi: “Müdür olduğum dönemde bir kişi aracılığıyla Mehmet Kızıltaş’ın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi edinmiştik. Engellilerde kariyer konusu işlenmediği için iyi bir şey olacağını düşündük. Projelendirmeyi yapması için bir çalışana görev verdik. Mehmet beyle birkaç telefon konuşması yapıldı. Sertifika programı için kendisine ve eşine uçak bileti kesilebileceği, bütçenin sonuna gelindiği söyledi. Kendisine de seminer ücreti olarak herhangi bir talepte bulunmadı. Bunları sözlü olarak söylemişti… Mehmet bey, yanında kitaplarını da getirdi. Kitapları kursiyelere dağıtıp parasını verebileceğimizi söyledik. Gencay hanımın göreve başladığı gün seminer gerçekleşti. Kendisiyle birlikte gittik. Daha sonra seminerin bedeli olduğunu söyleyerek, Gençlik Dairesi’ne mektup gönderdi. Proje ile ilgilenen kişi muhasebe sorumlusudur. Kitap parasının bütçe geçtiğinde ödeneceği Mehmet beye iletildi. Görevden ayrılmamın ardından Mehmet bey, bu konuda kendisine yardımcı olmamı istedi. Gençlik Dairesi’nin yapacağı bir şey yok.”