"Engellilerin eşit vatandaş görülmemesi temel sorunumuzdur"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki engellilerin gerçek sorununun bugüne kadar eşit vatandaş görülmemeleri olduğunu ifade etti.

Savaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engelli politikalarının Kuzey Kıbrıs’ta da diğer politikalar ile aynı tempoda ilerlemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Engelliliğin hasta sorunu değil, İsveç’te olduğu gibi demokrasi ve insan hakları sorunu olarak görülmesi gerektiğine değinen Savaşan, “Bizim ülkemizde de bu algının henüz değişmemiş olması, engellerin önündeki en büyük engeldir. İsveç’i baştan keşfetmeye gerek yok. Dünyadaki doğru ve sonuç vermiş örnekler incelenmeli ve ülkemizde de uygulanmalıdır” dedi.

Savaşan, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi doğrultusunda, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı ortadan kaldırmak üzere gerekli bütün uygulamaları sağlayacak bilgi, eğitim-öğretim, sağlık, ulaşım, rehabilitasyon, istihdam, sosyal koruma, fonlandırma sistemlerinin, sosyal politikaların ve gereken yasaların bulunduğu ve uyguladığı bir devlet yapısının yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

Savaşan UBP-HP Hükümeti’nin başlattığı çalışmalar ile bu konuda umut verdiğini de ifade etti.