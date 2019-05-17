"Engelli sayısı yüzde 17 arttı"

Gazimağusa Belediyesi, DAÜ Mimarlık Fakültesi ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nin iş birliğinde Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı düzenlendi.

Gazimağusa’da Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen çalıştayda, afet durumunda,özel gereksinimli bireylerin risklerinin azaltılması ve veri tabanı oluşturulması, bunun sonucunda da eylem planı hazırlanması hedefleniyor.

Çalıştay, Sağlık, Eğitim , Çalışma, Turizm Bakanlıkları, Sivil Savunma Teşkilatı ve üniversite temsilcilerinden 75 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İki oturumda gerçekleşen çalıştayda davetli konuşmacı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Aslı Sungur ile Anadolu Ünivesritesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar yer aldı.

MERAL AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, çalıştayın heyecan verici ve özel gereksinimli bireylerin afet risklerinin azaltılması konusunda ilk adımın atılacak olmasının ülke için önemli olduğunu söyledi.



Akıncı, çalıştayın “afetlerde- engellilik” açısından yol haritası başlatması dileğinde bulunarak, afetlere karşlı hazırlıklı olmanın bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Çalıştay sayesinde istatistiki bilginin oluşturulacak olmasının da önemine değinen Akıncı, doğal afetlerden etkilenen insan sayısının bilinmediğini ifade etti.

Ülkede yakın geçmişte doğal afetlerde acı tecrübeler yaşandığını hatırlatan Meral Akıncı, doğal afetlerde özel gereksinimli bireylerin de gündeme getirilmesinin önemine işaret etti.

Akıncı, doğal afetlerle ilgili ulusal politikalar geliştirilmesi ve yasal ve sosyal tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

Afetleri riskli hale getiren unsurlara dikkat çeken Akıncı, Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Engelli biereylerle ilgili 2017 yılı ekim ayı verilerini paylaşan Akıncı, bu tarih itibarıyla ülkede 5 bin 601 engelli bulunduğunu, 2014-2017 yılları arasında engelli sayısının yüzde 17 arttığını söyledi.

Akıncı, engellilerin yüzde 56’sının erkek yüzde 44’ünün kadın olduğunu kaydederek, engelli istihdamının ise sadece 538 olduğunun altını çizdi.

Akıncı, istihdam edilen engellilerin yüzde 76’sının kamu, yüzde 13’ünün belediyelerde istihdam edildiğini özel sektördeki oranın ise sadece yüzde 10 olduğunu ifade etti.

Engellilerin yüzde 81’inin devletten nakdi yardım aldığını belirten Akıncı, ülkedeki engelli sayısının yüksek ve artmakta olduğunu sözlerine ekledi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, çalıştayın kendilerine heyecan verdiğini belirterek, doğal afetlerin ne zaman yaşanacağının bilinmediğini bu yüzden tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Arter,” Can kayıpları yaşandıktan sonra birbirimizi suçlamak bize yakışmaz, tedbirleri almak zorundayız” dedi.

Yaşanan son sel felaketi düşünüldüğünde çalıştayın öneminin kendiliğinde ortaya çıktığını söyleyen Arter, çalıştayın gerçekleştirilmesinin ardından ortaya çıkan veriler ışığında gerekli birimlerle iş birliği içerisinde eylem planı oluşturulması gerektiğini kaydetti.

OĞURLU

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Engelliler Haftası kapsamında böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin yerinde olduğunu söyledi.

Oğurlu, hayatın her alanında her bireyin farkındalık yaratmasının önemli olduğunu belirterek, “Küçük toplum olmamız nedeniyle yapmamız gereken çok şey var. Bunun için birlik olmamız gerekir” dedi.

EVCİMEN

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Emirali Evcimen, etkinliğin çok özel grubun gereksinimlerini konuşmak ve yol haritası belirlemek için düzenlendiğini söyledi.

Evcimen, merkez olarak özel gereksinimli bireylerin eğitimleri, ihtiyaçları ve gereksinimleri ile ilgilendiklerini ancak özel gereksinimli bireylerin afetten korunmalarının bambaşka bir konu olduğunu söyledi.

Evcimen, çalıştayı 75 kişilik bir grupla yapma hedefini yakalayarak amaçlarına ulaştıklarını söyledi.