Engelli bireylerin kütüphanesi genişletildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) arasında yapılan kurumsal üyelik anlaşması kapsamı genişletilerek devam ediyor. Söz konusu üyelik kapsamında 6 bin 602 adet Braille basıma hazır kitap, 14 bin 875 sesli kitap, 578 adet sesli dergi, 444 sesli betimleme (sinema filmi), 972 adet sesli ders anlatımı, bin 225 adet sesli tiyatro oyunu koleksiyonunun tamamına erişim hakkı sağlanıyor.

UKÜ Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) internet kütüphanesi projesinin görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçladığını kaydetti. Lay, projenin görme engelli bireyleri yanı sıra basılı kaynaklardan sınırsızca faydalanamayan diğer tür engellileri (felçli, disleksi) kapsadığını da bildirdi.

Kütüphane bünyesinde ağırlıkla Türkçe ve İngilizce’den oluşan kaynakların yer aldığını aktaran Gülten Sala Lay, hikaye, roman, şiir türü kitapların yanı sıra her kademedeki eğitim kurumlarında okutulan kitap, makale, ders notu ile konferansların kayıtları ve bilimsel makalelerle, kitapların da bulunduğunu açıkladı. Lay, “Bunlara ek olarak radyo tiyatroları, sesli betimlemeli filmlerin mp3 versiyonları, sesli bilgisayar ve akıllı cihaz anlatımları gibi bir çok farklı içeriğin GETEM kataloğunda yer alıyor” dedi.

GETEM Kütüphanesi’ne üye olan bireylerin tüm eserlere 7 gün 24 saat internet veya telefon olan her yerden ulaşabileceğini kaydeden Lay, UKÜ öğrencilerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Engelliler Dayanışma Derneği’nin üyelerinin de erişebileceğini belirtti.

Gülten Sala Lay, Kütüphane Müdürlüğü olarak kullanıcılarına en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını aktararak, basılı ve elektronik koleksiyona yeni kaynaklar eklemeye devam ettiklerini de bildirdi.