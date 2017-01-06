Avrupa Komisyonu “Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün” konulu panel düzenledi.



AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Merit Otel’de 11:00 ile 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilen panelde dahiliyetçi büyüme ve sosyal adalet çerçevesinde engelli bireylerle ilgili politikaların önemi vurgulandı.



Panel, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), LTB Engelsiz Dans Okulu, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) işbirliği ile organize edildi.



Amacı engelli bireylerin sosyal entegrasyonunun önemiyle ilgili farkındalığı geliştirmek olan panelde, engelli bireylerin yaşamlarından kesitler ve AB uygulamaları yanı sıra, yerel uygulamalar konuşuldu. Panelde konuşmacı olarak AB uzmanı İdil Seda Ak, “AB’nin engelli bireylerle ilgili politikaları ve AB’deki en iyi uygulamalar” konularını içeren bir sunum yaparken, Gülay Gündüz Efendi “Engelsiz Yaşam Evi Projesi” ve “Kıbrıs Türk toplumundaki uygulamalar”, Ruhsar Vudalı, Mehmet Geçit ve Bahire Doğru “Kıbrıs Türk toplumunda engelli bireylerin yaşamlarından kesitler ve tavsiyeler”, Çelen Çağansoy “LTB Engelsiz Dans Okulu” konularında sunumlar gerçekleştirdi.



Engelli bireyler ile ilgili kısa video gösteriminin ardından yer alan soru-cevap bölümüyle panel sona erdi.



Avrupa Engelliler Günü çerçevesinde AB Bilgi Merkezi, KİKEV ve KTOÖD işbirliği ile ayrıca Aralık 2016’da Lefkoşa ve Girne’de, çevresinde ve ailesinde işitme engeli olan kişilere, çalışanlara ve öğrencilere “İşaret Diline Giriş” başlıklı iki seminer organize etti.



AB Engelli Stratejisi 2010-2020, engelli bireylerin topluma eşitlik temelinde katılımını engelleyen bariyerleri kaldırmayı amaçlıyor.

