Enflasyon farkı: 2018: % 29.9 2019: % 11.6

Devlet İstatistik Kurumu’na göre 2018 ile 2019 arasındaki enflasyonda yaklaşık üç kat fark ortaya çıktı. 2018 yılında yüzde 29,96 olan enflasyon, 2019 yılında yüzde 11,66’e geriledi.

Fehime ALASYA



Devlet İstatistik Kurumu’na göre ülkedeki enflasyon geçtiğimiz yıla oranla neredeyse üç katı düştü. 2018 yılında yüzde 29,96 olan enflasyon, 2019 yılında yüzde 11,66’e geriledi.

2018 yılında “Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybı”na paralel yaşanan ekonomik krizin yansımaları enflasyon rakamlarında çok net görüldü.

İstatistik Kurumu’na göre 2019 yılında frene basan enflasyon rakamları, bir önceki yıla oranla neredeyse üç katı geriledi.

Bir önceki yıl ile geçtiğimiz yıl arasındaki enflasyon oranı arasında yüzde 18,30 enflasyon farkı yaşandı.

Her iki yılın Aralık ayı enflasyonu incelendiğinde ise 2018 yılında yüzde eksi 1,49 olan rakam, 2019 yılında 1,33’e çıktı.

Haberleşme ile giyim öne çıktı



Enflasyon rakamları arasında ‘Ana grup’ içinde en yüksek enflasyon artışı gösteren ilk üçte her iki yılda “Haberleşme” ile “Giyim ve ayakkabı” yer aldı.

2018 yılında en yüksek artışı gösteren ‘Ana grup’ içinde ilk sırayı eğlence ve kültür alırken, 2019’da Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri yer aldı.

2018’de ikinci sırada Eğlence ve Kültür olurken 2019’da ikinci sırayı Haberleşme aldı.



2019’da ana grupların tümü arttı

2019 yılında 12 ana grubun tümünde de artış olurken, 2018 yılında 12 ana grubun sadece 5 ana grubunda artış yaşanmıştı. Buna karşın 7 ana grupta ise düşüş olduğu gözlemlendi.

Buna göre 2018 yılında enflasyonu en çok azalan ana grubun başında Lokanta ve Oteller yer alırken, ardından sırasıyla Ulaştırma ile Gıda ve Alkolsüz içecekler geldi.



Kavun ve bilet her iki yılda da başı çekti…



Kavun ve TC Milli Piyango Bileti her iki yılda da en yüksek fiyat artışı görülen ürünler arasında ilk 3’te yer aldı.

Aynı dönemde 2018 yılında en yüksek fiyat artışı TC Milli Piyango Bileti, Cep Telefonu ücreti ve Kavun’da olurken, 2019 yılında ise TC Milli Piyango Bileti, kavun ve salatalıkta görüldü.

En yüksek fiyat düşüşü yaşayan ürünlerin tümü sebze

Her iki yılda da Aralık ayında en yüksek fiyat düşüşü yaşayan sebzeler oldu. Çiçek Lahanası ve Beyaz Lahana her iki yılda da fiyatı düşen aynı ürün oldu. Bu ürünler dışında 2018’de çarliston biber, 2019’da ise enginar en yüksek fiyat düşüşü yaşayan ürünler listesine eklendi.

Kur ortalamaları 2019’da artı, 2018’de eksi

2019 Aralık ayında endekse yansıyan tüm kurların ortalaması artı oldu. 2018’in aynı döneminde ise bu ortalamanın tümü eksi olmuştu.