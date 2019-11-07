Enflasyon ‘başa baş’

EKİM'DE CİDDİ FARK VAR… Özellikle Ekim ayı enflasyonunda iki ülke arasındaki enflasyon farkı ciddi ölçüde açıldı. Türkiye’de Ekim ayı enflasyonu yüzde 2 olarak açıklanırken, bu rakam ülkemizde eksi (-) 0,42 olarak kayıtlara geçti.

ULAŞTIRMADA ORAN YÜKSEK… Her iki ülkede de Ekim ayındaki enflasyonun en düşük kaleminde ulaştırma yer aldı. Ulaştırmadaki enflasyon rakamları ülkemizde yüzde eksi (-) 8,38’lik oranda seyrederken, Türkiye’de bu rakam yüzde 1,36.

Fehime ALASYA

Vatandaşın ekonomik sürecine ilişkin önemli verilerin yer aldığı hayat pahalılığı (enflasyon), ülkemizde on ayda yüzde 10,71 olurken, bu rakam Türkiye’de ise 10,59 olarak açıklandı.

İstatistik Kurumu'na göre; Türkiye’de devletin yaptığı zamlar ile ülkemizde devlet eliyle yapılan bazı vergi indirimleri, enflasyonu doğrudan etkiledi. YENİDÜZEN’e bilgi veren İstatistik Kurumu yetkilileri son dönemdeki enflasyon verilerini irdeledi.

Özellikle Ekim ayı enflasyonunda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki enflasyon farkı ciddi ölçüde açıldı.

Türkiye’de Ekim ayı enflasyonu yüzde 2 olarak açıklanırken, bu rakam ülkemizde Eksi 0,42 olarak kayıtlara geçti.

İstatistik Kurumu tespitlerine göre; ülkemizdeki enflasyonun ekim ayında eksiye düşmesinin bir nedeni de araç fiyatlarındaki yüzde 10-15 KDV indirimi olurken, Türkiye’deki yüzde 2’lik artışın bir nedeni ise konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlara yapılan zamlar oldu.

Kurum verilerine yansıyan bir diğer önemli ayrıntı ise Temmuz-Ekim arası dört aylık hayat pahalılığı ülkemizde yüzde 3,14 iken bu rakam Türkiye’de 5,58.

2019 yılının 10 aylık döneminde enflasyon Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzde 10,71 olurken, bu rakam Türk Lirası kullanan Türkiye’de 10,59.

Ulaştırmada oran yüksek…

Her iki ülkede de Ekim ayındaki enflasyonun en düşük kaleminde ulaştırma yer aldı. Ulaştırmadaki enflasyon rakamları ülkemizde yüzde eksi (-) 8,38’lik oranda seyrederken, Türkiye’de bu rakam yüzde 1,36.

Enflasyona ‘KDV indirimi’ etkisi

Ekim ayındaki enflasyonun eksi 0,42 olmasının nedenini otomobil fiyatlarındaki KDV indirimine bağlayan İstatistik Kurumu Başkanı Dr.Türel Özer Öksüzoğlu, özellikle araçlardaki KDV indirimi ulaştırmada eksi değer yarattı, enflasyonu düşürdü.

Öksüzoğlu: “Bu tür indirimler çok doğrudur. Hem durağan sermaye piyasaya girer hem de vatandaşın cebine yansır. Hem de bu yansıma dolaylı değil, direk olarak cebine yansıyor. Belli bir sektördeki derlemenin önünü açıldı. Bu da vatandaşın cebine yansıdı. Bu enflasyon rakamları da aslında bize bunu doğruluyor” dedi.

2019 yılının 10 aylık döneminde Enflasyon ‘başa baş’

Ocak ayından Ekim ayına dek geçen 10 aylık sürede ise Türkiye’de olan enflasyon oranı yıllık yüzde 10,59 iken bu rakam ülkemizde yıllık yüzde 10,71.

10 aylık enflasyon kıyaslamasında Türkiye ile ülkemizin başa baş gittiğini ifade eden Öksüzoğlu, “Bizde ürünler ithal olduğu için dövizin hareketliliği çok önemlidir. En büyük etkeni ithal ürünlerin dövize endeksli oluşudur. Araçlardaki KDV indirimi her şekliyle vatandaşa da enflasyona da, sektöre de yansıdı. Türkiye’de de devlet eliyle elektrik gibi bazı ana giderlerde yapılan zamlar, oradaki enflasyonu yükseltmiştir” dedi.

İstatistik Kurumu'na göre; dövizin yatay seyri, Türkiye’de devletin birkaç alanda yaptığı zamlar ile ülkemizde devlet eliyle yapılan bazı vergi indirimleri, her iki ülkedeki enflasyonu doğrudan etkiledi…

Türkiye’de yıllık en fazla artış alkollü içecekler ve tütünde, ülkemizde haberleşme…

Türkiye’de yıllık en fazla artış yüzde 43,60 ile alkollü içecekler ve tütünde olurken, bizde 30,39 oranındaki artış ile Haberleşme başı çekti. Türkiye’de yüzde 14,24 oranıyla sağlık ikinci sırada yer alırken, bizde yüzde 26,71 oranıyla alkollü içecekler ve tütünde oldu. Üçüncü sırada ise Türkiye’de yüzde 14,20 oranıyla eğitim olurken, KKTC’de yüzde 24,04 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Türkiye’de dördüncü sırada yer alan yüzde 13,71 ile lokanta ve oteller olurken, bizde yüzde 20,33 ile çeşitli mal ve hizmetler yer aldı.

Son olarak Türkiye’de yüzde 13,43 ile çeşitli mal ve hizmetlerde artışın en yüksek olduğu diğer harcama grupları olurken, ülkemizde ise bu sırada yüzde 19,79 oranı ile sağlık yer aldı.

Her iki ülkede de enflasyonun en düşük kaleminde Ulaştırma yer aldı. Ulaştırmadaki enflasyon rakamları ülkemizde yüzde eksi 8,38’lik oranda seyrederken, Türkiye’de bu rakam yüzde 1,36.

Öksüzoğlu, Ayakkabı ve Giyim’in ağırlığının düşük olduğu için bu kalemin ekim ayında yükselmesine rağmen enflasyonu çok etkilemediğini dile getirdi. Öksüzoğlu, ‘’Giyim ve ayakkabıda fiyatların yükselmesine rağmen çok etki etmedi ama ulaştırmanın ağırlığı yüksek olduğu için çok ciddi şekilde gerilemeye neden oldu” dedi.

Ekim ayında en çok eğlence ve kültür ana grubunda gerileme yaşandı

Ekim ayında eğlence ve kültür, ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler, mobilya ev aletleri ve ev bakım hizmetleri alanında toplam dört sektöründe gerileme yaşandı. Eğlence ve kültürde yüzde -6.18’lık, Ulaştırmada -3.53’lük, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,51, mobilya ev aletleri ve ev bakım hizmetleri alanında ise yüzde -0,14 oranında bir gerileme yaşandı.

2019 yılının 10 aylık döneminde Ekim ve Şubat ekside

Ülkedeki on aylık enflasyon rakamları incelendiğinde ise en düşük dönemler olan aylar Ekim ve Şubat ayı olarak karşımıza çıkıyor. Her iki ayda da enflasyon rakamları eksiye düştü.

On ayda Ekim ve Şubat ekside

Ülkedeki on aylık enflasyon rakamları incelendiğinde ise en düşük dönemler olan aylar Ekim ve Şubat ayı olarak karşımıza çıkıyor. Her iki ayda da enflasyon rakamları eksiye (-) düştü.

Ekim ayında buna devlet kaynaklı söz konusu indirimler neden olurken, şubat ayında ise dövizin düşüşüne paralel beyaz eşya, mobilya, taşıt gibi birçok alanla indirime gidilmesi bu düşüşü tetikleyen ana etkenler arasında yer aldı.