Enerjide işbirliği genişletiliyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal kaynak arama krizinin yaşandığı dönemde bir araya gelen Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enerji alanında işbirliğini artırma mesajı verdi.

Dört ülke temsilcilerinin Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüştüğü sırada Türk sondaj gemisi Yavuz da Kıbrıs’ın kuzey açıklarında ilk sondaja başladı.

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail Enerji Bakanları, Atina'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temsilcisinin de katılımıyla "1. Enerji Bakanları Konferansı"nda bir araya geldi.

ABD'nin katılımı ile '3+1' olarak düzenlenen toplantıda Washington hükümetini Dışişleri Bakanlığı Enerji Dairesi’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fannon temsil etti.

Toplantı ardından açıklamada bulunan Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, 4 ülkenin enerji, altyapı ve siber güvenlik konularında işbirliğini ilerletme kararı aldığını duyurdu.

Kıbrıs Enerji Bakanı: Doğal kaynak arama hakkımız için tam destek güvencesi aldık

Kıbrıs Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ise toplantının ardından yaptığı açıklamada İsrail, Yunanistan ve ABD'nin Kıbrıs Rum hükümetine doğal kaynakları arama hakkı konusunda tam destek güvencesi verdiğini ifade etti.

ABD temsilcisi Frank Fannon ise enerji konusunun bölgede daha geniş siyasi istikrar sağlanması için köprü görevi görebileceğine değindi.

4 ülke temsilcileri daha öncede 27 Temmuz'da Washington'da bir araya gelerek Doğu Akdeniz meselesini masaya yatırmıştı.

Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal kaynak arama krizinin yaşandığı dönemde bir araya gelen Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enerji alanında işbirliğini artırma mesajı verdi.

Dört ülke temsilcilerinin Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüştüğü sırada Türk sondaj gemisi Yavuz da Kuzey Kıbrıs açıklarında ilk sondaja başladı.

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail Enerji Bakanları, Atina'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temsilcisinin de katılımıyla "1. Enerji Bakanları Konferansı"nda bir araya geldi.

ABD'nin katılımı ile '3+1' olarak düzenlenen toplantıda Washington hükümetini Dışişleri Bakanlığı Enerji Dairesi’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fannon temsil etti.

Toplantı ardından açıklamada bulunan Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, 4 ülkenin enerji, altyapı ve siber güvenlik konularında işbirliğini ilerletme kararı aldığını duyurdu.

Kıbrıs Enerji Bakanı: Doğal kaynak arama hakkımız için tam destek güvencesi aldık

Kıbrıs Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ise toplantının ardından yaptığı açıklamada İsrail, Yunanistan ve ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine doğal kaynakları arama hakkı konusunda tam destek güvencesi verdiğini ifade etti.

ABD temsilcisi Frank Fannon ise enerji konusunun bölgede daha geniş siyasi istikrar sağlanması için köprü görevi görebileceğine değindi.

4 ülke temsilcileri daha öncede 27 Temmuz'da Washington'da bir araya gelerek Doğu Akdeniz meselesini masaya yatırmıştı.

Yavuz Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

Türkiye'nin altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında çarşamba günü ilk kez sondaj çalışmalarına başladı.

KKTC'de bulunan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bugün itibarıyla bin 710 metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'den Avrupa Birliği yaptırımlarına sert tepki

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) temmuz ayında, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı yaptırım kararlarına sert tepki gösterdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırım kararına "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir.” sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise AB yaptırımlarına itibar edilmeyeceğini söyledi "Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kader birliğimizin bulunduğu Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmezdir." ifadesinde bulundu.

AB'nin yaptırım kararı kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların durdurulması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi bulunuyor.