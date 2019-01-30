Enerji ve Savunma alanlarında önemli anlaşma

Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya arasında enerji ve savunma alanlarında önemli anlaşmalara varıldığı haber verildi.

Kıbrıs radyosu, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “imzalanan önemli anlaşmalarla ilgili açıklama yakında yapılacak” dediğini duyurdu.

Kıbrıs’ın güneyinde dün gerçekleşen MED7 zirvesi çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde enerji ve güvenlik alanlarında çok önemli anlaşmalara varıldığına işret eden Hristodulidis, anlaşmaların yakında açıklanacağını kaydetti.

Kıbrıs radyosu, “yetkili kaynaklarını” kaynak göstererek, açıklanacak anlaşmaların güvenlikle ilgili olanlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “tarihindeki en önemli anlaşmalar olduğuna” işaret etti.

Hristodulidis, İspanyol dengi Iuzep Borey ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, Fransız şirketi Total ve İtalyan şirketi Eni’nin Doğu Akdeniz’deki varlıklarını güçlendirme hedefi yönünde çalıştığını söyledi.