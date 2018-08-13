Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Doğa Kavaz, ‘Sürdürülebilir Kampus Hareketi’nin Proje Koordinatörü Paige Ellerbusch ve Yardımcısı Abdul Aziz Eid’in katkılarıyla “Kampüsteki Enerji ve Su Kaynaklarının İsrafının Önlenmesi, Yenilenebilir Ürünlerin veya Maddelerin Geri Kazandırılması”na yönelik çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Kavaz, Sürdürülebilir Kampüs Hareketi’nin çalışmalarının önemine değinerek, “Enerji, tasarruf ve geri dönüşüm gibi konulara ilgi duyan öğrencilerin faaliyetleri akademik ve idari personelin de desteğiyle bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştü” ifadesini kullandı. Kavaz, bu hareket bağlamında Üniversite’de sürdürülebilir ve iklim dostu bir çevre için yola çıkmış gönüllü bir oluşumun yaratıldığını aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Doğa Kavaz öğrencilerin başlattıkları çalışmalar kapsamında kampüs dahilindeki enerji üretimi, su kaynakları tasarrufu, atık maddelerin geri dönüşümle yeniden kazandırılması, bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi, arazi kullanımı ve yağmur suyu yönetim planı, sürdürülebilir enerji kaynakları, atık yönetim planı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve çevre konularında toplumun bilinçlendirilmesi gibi konuları temel aldıklardıklarını açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Kavaz, üniversite bünyesinde sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmaların başlamasıyla birlikte ‘Sürdürülebilir Kampüs Hareketi’nin devamlılığını sağlamak için uluslararası katılımlı 4 haftalık bir staj programı uyguladıkları bildirdi. Hem bilim ve teknoloji binası ile güneş enerjisi santralinin özelliklerini hem de üniversitenin elde ettiği mevcut tarımsal ürünler ile ilgili derslerin verildiğini belirten Kavaz, sürüdürülebilir enerji kaynakları ve nanoteknoloji alanları hakkında da öğrencileri bilgilendirdiklerini aktardı. Programı ilk olarak UKÜ’lü öğrencilere uyguladıklarını söyleyen Doğa Kavaz, sonrasında ise Amerika, İran, Libya, Almaya ve Türkiye’den gelen öğrencilerin katılımıyla programın daha da genişletildiğini kaydetti.