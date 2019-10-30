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Enerji düşmüyor

Enerji düşmüyor

Girne’de kısa süre önce hizmete açılan Bogota Bar, eğlence severlerin en uğrak mekanı haline geldi.

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Girne’de kısa süre önce hizmete açılan Bogota Bar, eğlence severlerin en uğrak mekanı haline geldi. Canlı müzik performansları ve usta DJ’lerin en hit parçalarıyla doyasıya eğlenen konuklar, mekanda coşkuyu doruğa taşıyor. Koray Topaloğlu’nun başarılı işletmeciliğinde kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle farkını ortaya koyan Bogota Bar’da enerji geç vakitlere kadar bir an olsun düşmüyor.

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