Eneramo coştu, Ocak ‘fark’ yarattı: 5-2

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Türk Ocağı konuk ettiği Ozanköy’ü 5-2 mağlup etti. Ev sahibi Türk Ocağı’na galibiyeti getiren golleri 19, 52 ve 63’üncü dakikada Michael Eneramo, 66’ncı dakikada Remzi ve 77’nci dakikada Hascan kaydederken, konuk Ozanköy’ün gollerini 17’nci dakikada Gauis Naimke ve 42’nci dakikada Ertaç kaydetti. Türk Ocağı aldığı galibiyet ile puanını 35’e çıkardı. Karşılaşmadan mağlup ayrılan Ozanköy ise 18 puanda kalarak haftayı tamamladı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa**, Ali Orçan**, Şakir Azizoğlu**

TÜRK OCAĞI

Ali Karal**

Ömer Gül*

(Dk.27 Mehmet Uçar)**

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı**

Bilal Ceylan*

James Akapama**

Michael Dome**

Doğukan Altuntaş*

Justice Amenyaglo*

(Dk.46 Hascan)**

Remzi Betmezoğlu*

(Dk.78 İlker)*

Michael Eneramo***

TD: Derviş Kolcu

OZANKÖY

Mehmedemin İlter*

Saydam Soy*

Zihni Temelci*

Lewis Mike**

Gauıs Naımke**

Serhan Aydınel*

(Dk.75 Ahmet*)

Muhammed Ali Uçar*

(Dk.88 Alpay)

İsrael Abia**

Hasan Yanaroğlu*

Bekir Yıldız*

Ertaç Taşkıran*

TD: Mehmet Bolkan

GOL: Dk.19,Dk.52 ve Dk.63Michael Eneramo, Dk.66 Remzi(P), Dk.77 Hascan (TOL) Dk.17 Gauis Naimke, Dk.42 Ertaç (Ozanköy)