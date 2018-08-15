Enduro heyecanı Yeni Erenköy’de yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, yaz arasını değerlendirmek adına, Yeni Erenköy’de geçtiğimiz Pazar günü özel bir Enduro yarışı gerçekleştirdi. Lungo Cafe sponsorluğunda yapılan enduro yarışında 23 yarışmacı mücadele etti. Yaz mevsimi olmasından dolayı akşamüzeri başlayan ve havanın kararmasıyla son bulan yarışa seyircilerin ilgisi büyük oldu. Erenköy Piknik Alanı çevresinde hazırlanan 7,5 kilometrelik etabın ikişer kez geçilmesiyle yapılan yarışta Motokros ve ATV olmak üzere iki ana kategoride toplamda 5 sınıfta yarışlar yapıldı. Motokros MX1A sınıfında Yücel Topcu, MX1B sınıfında Hasan Çeto ve MX2 sınıfında Hasan Sezgin ilk sırada yer alan isimler oldular. ATV1 Sınıfında Fevzi Havutçu ve ATV3 sınıfında Sona Singh podyumun üst basamağındaki isimlerdi. Lungo Cafe’nin sponsorluğunda, Capital Radyo, Capital Türk ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla gerçekleştirilen yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.

Yarışta dereceye giren isimler;

MX1A

1- Yücel Topcu 7

2- Arda Alibaba 77

3- Mert Uluşan 777

MX1B

1- Hasan Çeto 281

2- Sinan Yıldırımlar 32

3- Ali Savaşan 111

MX2

1- Hasan Sezgin 92

2- Barış Hürkol 27

3- Mazhar Moda 11

ATV1

1- Fevzi Havutçu 193

2- Ahmet Türkoğlu 303

3- Özbey Paşaoğlu 101

ATV3

1- Sona Singh 91

2- Şevki Akdeniz 611

3- Vural Tabak 333