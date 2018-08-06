Endonezya'da deprem: Can kaybı 142'ye yükseldi

Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası’nda meydana gelen 7 büyüklüğünde depremde en az 142 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Depremde yüzlerce kişi yaralanırken 209 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok Adası’ndaki Mataram kentinin kuzeydoğusunda kaydedilen depremin yerin 15 kilometre derinliğinde tespit edildiğini duyurdu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho Lombok Adası’ının kuzeyi, doğusu ve Mataram kentinin depremden en çok etkilenen yerler olduğunu ifade ederken kurbanların çoğunun evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.