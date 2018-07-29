Endonezya'da deprem

Endonezya'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Lombok adasında meydana gelen depremde en az 14 kişi yaşamını yitirdi. Pazar yerel saatle sabah 7'de gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde onlarca kişi de yaralandı. Plajları ve yürüyüş rotaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından turist çeken, Bali'nin 40 kilometre doğusunda bulunan adada 60'dan fazla artçı deprem de yaşandı. Bunların en büyüğü 5.7 şiddetinde oldu.