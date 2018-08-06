Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem: En az 91 ölü
Endonezya'nın turistik Lombok Adası'nda meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, adadan binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi
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Pazar akşamı meydana gelen depremde en az 91 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Kurtarma ekipleri, evlerin, camilerin ve okulların enkazlarında hayatta kalanları arıyor.
Ulusal afet idaresinin sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "Yollar hasar gördü, üç köprüde de hasar var. Bazı bölgelere ulaşmakta zorluk çekiyoruz ve yeterli çalışanımız yok" dedi.
Deprem nedeniyle binlerce bina hasar görürken, elektrik kesintileri yaşandı.
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