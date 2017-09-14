EN yeni, eskimiş modeller

iPhone'un yeni modeli çıkmış da, kablosuz uzaktan şarj ediyormuş!

Dünyadan “tecrit” edildik ya, buraları hiç hesaba katmıyorlar.

Ayıp ediyorlar (!)

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Hözgürgün X Plus'ı duymadılar henüz.

"Saati" dahi uzaktan ayarlı.

Üstelik bir bütün olarak "şarjsız" çalışıyor ve dünyanın en "sessiz" modeli.

AF7 aksesuarı da yanında ücretsiz, trafik cezalarını ve vergileri sıfırlıyor.

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Bir diğer önemli cihaz: Kutlu Galaxy 11

Parmak tanıma özelliği ile sizi “kimlik sahibi” yapıyor, parmağı basan, kimliği alıyor.

Teknoloji alemindeki “istisnai” ilk model!

Kutlu Galaxy 11 ayrıca “Face ID” teknolojisi ile yüzdeki değişimleri algılayıp, anında her ortama uyum sağlayabiliyor.

Cihazın tek handikabı kimi zaman ‘yüz’ olmadan da tanıma yapabilmesi!

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Siz illa ki geleneksel ve tuşlu modelde ısrar ediyorsanız, Dürüst 3310 kendini yenileyemedi.

Pazarlama dünyasında “Küçük Dev” sloganıyla öne çıkıyor.

"Devlet geleneği"nden kopamıyor.

Hısım, arkadaş, akraba, bölgeliler için özel “kapsama alanı” üzerinden çalışıyor.

Dürüst 3310 bu yıl sarıyı terk ederek beyaz renk seçeneğiyle tüketicilere gülümsüyor!

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Serdar S27 WXY modeli de önemli bir seçenek olarak karşımızda duruyor!

27 senedir vitrinde.

İsteyene yanında Rauf Junior "sanal gerçeklik gözlüğü" de hediye olarak sunuluyor.

Bu gözlükle “KKTC” dahi gerçek bir devlet gibi görünebiliyor.

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THSN 1571 de teknoloji dünyasını şaşırtan en istisnai modellerden biri.

Bu cihazın en önemli özelliği “hafıza kartı”na ihtiyaç duymadan çalışması.

Eskide kalan yeni model THSN 1571 “kan okuma teknolojisi” üzerinden işlem görüyor.

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Bero 9090 Note modeli ise “geniş ekran” sevenler için özel bir seçenek oluşturuyor.

“İlahi bir teknoloji” mottosu ile tanıtılan Bero 9090’ın “tuş takımı” yok.

Üfürükle çalışıyor!