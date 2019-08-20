“En Uzun Koşuda Adalılar” isimli kitap okurla buluşuyor

“EN UZUN KOŞUDA ADALILAR Türkiye Devrimci Mücadelesinde Kıbrıslı Türkler (1967-1981)” İsimli Söyleşi Kitabı Okurla Buluşuyor

“En Uzun Koşuda Adalılar” isimli söyleşi kitabı Ağustos ayında okurlarla buluşuyor. 1967-1981 yılları arasında Türkiye’de öğrenci olarak bulunan ve çeşitli sol hareketlerde aktif olan Kıbrıslı Türkler ile röportajlardan oluşan kitap Ali Şahin tarafından hazırlandı. Kitap, Khora-Kalkedon Yayınları ortaklığıyla, Kıbrısla aynı zamanda Türkiye’de de okura sunuluyor.

Farklı siyasetlerden solcular aynı kitapta buluştu

Turgut Afşaroğlu’nun önsözünü yazdığı kitapta Türkiye’ye gidiş sırasıyla Ali Fegan, Ahmet Ömer, Özkan Yıkıcı, Ferdi Sabit Soyer, Özkan Varoğlu, Pembe Afşaroğlu, Ayşe İpçiler ve Enver Bıldır’ın öğrencilik yıllarında Türkiye’de ve Kıbrıs’taki mücadele anıları yer alıyor. Döneme ait fotoğraflar, görseller ve belgelerle de desteklenen eser, önemli bir sözlü tarih çalışması olarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor.