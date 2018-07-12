En ucuz akaryakıt yine de kuzeyde

Fehime ALASYA



Akaryakıt zammı tepki topladı, yurttaş isyan etti. Ancak bu artışa rağmen “akaryakıtta en ucuz ülke” özelliğimiz ortadan kalkmadı.

Önceki gün akaryakıt fiyatlarında yapılan zamma karşın Kıbrıs’ın güneyi, Türkiye ve İngiltere arasındaki en ucuz akaryakıt hâlâ ülkemizde satılıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 4,32 TL iken bu rakam Türkiye’de 6,29 TL, yanı başımızdaki güneyde 7,33 TL, İngiltere’de ise 8,18 TL’ye çıkıyor.

Fiyat farkı Euro Dizelin litresinde de görülüyor.

Buna göre yapılan zam ile birlikte kuzeyde 4,13 TL’den satış sunulan Euro Diesel, Türkiye’de 5,74 TL, güneyde 7,35 TL, İngiltere’de ise 8,43 TL şeklinde dikkat çekiyor.



Güneyden yine kuzeye gelecekler!

YENİDÜZEN, Türkiye, İngiltere ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında akaryakıt fiyatlarını bir kez daha araştırdı.

En son fiyat artışıyla benzine 2, gaz yağına ise 10 kuruşluk zam geldi.

Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,30 TL’den 4,32 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,48 TL’den, 4,50 TL’ye çıkarken, gaz yağı ise 3,91 TL’den 4,01 TL’ye yükseldi.

Kıbrıs’ın güneyinde bölge bölge değişen akaryakıt fiyatları, son artışa rağmen kuzeye oranla yine çok pahalı olarak öne çıkıyor.

Akaryakıtta en pahalı ülkenin ise İngiltere olduğu görülüyor.



İngiltere-kuzey arası fark iki katı



Kıbrıs’ın kuzeyinde kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 4,32 TL iken, buna karşın İngiltere’de bu rakam 8,18 TL. Benzin fiyatlarında iki ülke arasında 3,86 TL fark görülürken, bu fark Euro Dieselde de iki katı.

İngiltere’de litresi 8,43 TL olan Euro Diesel, ülkemizde 4,13 TL.

Güneyde akaryakıt cep yakıyor…



Fiyat ortalamalarında İngiltere’den sonra en yüksek fiyatlara sahip ülke ise Kıbrıs Cumhuriyeti oldu.

Kıbrıs’ın güneyinden alınan fiyatlarda, kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 1,328 Euro yani 7,33 TL olarak belirtilirken, kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 1,372 Euro yani 7,57 TL, Euro Diesel 1,332 Euro yani 7,35 TL, Gazyağı 0,910 Euro yani 5,02 TL olduğu görüldü.

İngiltere başı çekti

Dört nokta arasındaki fiyat karşılaştırmasında ise İngiltere en pahalı ücretlerle başı çekti. En pahalı akaryakıt sıralamasında birinci olan İngiltere’de Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 1,309 STG yani 8,18 TL, Euro Dieselin litresi ise 1,349 STG yani 8,43 TL.

AKARYAKITTA FİYAT SIRALAMASI:

İNGİLTERE:

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin (Lt.): 8,18 TL,

Euro Diesel (Lt.): 8,43 TL.

KIBRIS’IN GÜNEYİ:

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin (Lt.): 7,33 TL,

Kurşunsuz 98 Oktan Benzin (Lt.): 7,57 TL,

Euro Diesel (Lt.): 7,35 TL,

Gazyağı (Lt.): 5,02 TL.

TÜRKİYE:

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin (Lt.): 6,29 TL,

Euro Diesel (Lt.): 5,74 TL.

KIBRIS’IN KUZEYİ:

Kurşunsuz 98 Oktan Benzin (Lt.): 4,50 TL,

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin (Lt.): 4,32 TL,

Euro Diesel(Lt.): 4,13 TL,

Motorin(Lt.): 4,13 TL,

Gaz Yağı(Lt.): 4,01 TL.