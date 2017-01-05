En ‘Süper’ UKÜ ve Yükseliş

Eren ŞİŞİK

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol Süper Kupası’nda şampiyonlar belirlendi. Genç Kadınlar’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Genç Erkekler’de de Yükseliş rakiplerini mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

UKÜ kupaya doymuyor

Lig öncesi ilk ciddi sınav olan Süper Kupa’da ilk maç kadınlarda oynandı. UKÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi’ni karşı karşıya getiren maçı UKÜ takımı 19-14 kazanarak kupayı müzesine götüren taraf oldu. Karşılaşmada UKÜ adına 5’er gol kaydeden Gülem Atay ile Melisa Çamlı takımları adına en skorer isimler olurken maçın da en skorer isimleri arasında yer aldı. UKÜ’de Esra Şahin ve Deniz Yıldız da 4’er golle maçı noktaladı. YDÜ takımında ise Aysu Manecioğlu’nun 5, Sibel Haraç’ın da 4 golü galibiyet için yetmedi.

Erkeklerde son saniye nefes kesti

Bu maçın ardından ise nefesleri kesen bir Genç Erkekler Süper Kupası oynandı. Yükseliş ile YDÜ’yü karşı karşıya getiren karşılaşmada kazanan 18-17’lik skorla Yükseliş takımı oldu. Özellikle son saniyesi nefesleri kesen maçta YDÜ, son saniyede yakaladığı iki %100’lük pozisyonu değerlendiremedi ve maçı uzatmaya götürme şansını kaybetti. Yükseliş’te 5’er golle maçı tamamlayan Fethi Can Sert ve Yusuf Can Sert takımlarının galibiyetinde önemli rol oynarken, YDÜ’de Dennis Hudecek’in 8 golü galibiyete yetmedi.