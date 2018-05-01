En seksi haber!

“Medya sorunu” ya da “medya sorunları” diye bir şey var mı?

Sesli düşünelim.

“Tecavüz haberleri basında yer alınca mı tecavüzler artıyor?”, “Ya da tacizi yazınca mı taciz vakaları çoğalıyor?”...

Sanki artış haberlerle doğru orantıda gidiyor gibi geliyor bana.

Yani günlerce içinde bu tuhaf duyguları besleyenleri haberler ve gündem tetikliyor mu acaba?

Bunun bilimsel bir cevabı olmalı tabii, tahmin ederek, ya da istatistik tutarak böyle bir medya sorununa çare bulamayız diye düşünüyorum.

Ama görünen bir gerçek var ki; gündeme hangi kriminal konu gelirse, o konuda bir artış yaşanıyor, ya da gündeme gelişleri çoğalıyor.

Daha önce de söylediğim gibi; bu bir medya sorunudur ve buna bulunacak cevap bilimsellik ve detay içermelidir.

Bu konuda basın örgütlerine ve bilimsel araştırmalar yapan kurumlara büyük görev düşüyor diye düşünüyorum.

***

Küçük bir örneği birlikte inceleyelim, sesli düşünelim.

Örneğin “tecavüz” konusu...

Bir süre önce tecavüzden son anda kurtulan bir genç kızla konuştuk, haberini yayınladık.

İsmini vermedi tabii, fotoğrafını da arkasından çektik, yüzü görünmeyecek şekilde...

Bu haber o günlerde gazetemizin internet sayfasında “en çok okunan” haber olmuştu!

Şimdi merak ettiğim; bu habere neden bu kadar ilgi gösterildiğidir.

Taciz, tecavüz, ırza geçme, ya da sapık ilişkilerin doruğa tırmandığı bir toplumda, bu tür bir haber neden bu kadar ilgi görmüştür?

Bu ilgi, okuyucunun konuya ilgisi-alakası mıdır, yoksa farklı bir talep mi vardır ortada?

Kaygı mıdır çeken okuyucuyu?

Okunulurluk konuya ilgiyi mi gösterir, yoksa bir tepkiyi mi?

Medyamızda çok yeni ve belirsizliğe açık yeni bir sorunla karşı karşıyayız.

Sonuç olarak, toplumda yükselen bu tür kriminal vakalara ilgi korkutuyor, ürkütüyor.

Medyanın da tam ortasında durduğu bu karışık ortam nereye varır bilinmez ama izlemeye davam edeceğiz...

BİR UYARI

Bu yıl bu vahşete dur diyecek miyiz?

Lafı dolaştıracak değilim, sonda söyleyeceğimi başında söyleyeyim.

İrsen Küçük Hükümeti'nin belası “Ağustos Avı” bu yıl verilmez umarım.

Bu ülkede üveyiğin olmadığını, bu mevsimde kuşların yuvada olduğunu görmezden gelen sığ zekâ anlayışı, avı savunmaya devam ediyor.

Hele hele de bu av yazda yapılırsa, katliamın boyutları da değişmiş demektir.

Su içen bir hayvana pınar başında saklanarak ateş etmek nasıl bir davranış biçimidir, nasıl bir insanlıktır?

Karnında yumurtaları bulunan bir kuşu öldürmek ne demektir?

Yuvasında yavrularını yediren, onlarla ilgilenen bir hayvana ateş etmek düpedüz caniliktir!

Bu konuda onlarca yazı yazdım, geçmişte…

Ancak yaptığımız uyarılar dikkate alınmamıştı.

Ne demiştik: Bu mevsim kuşların yumurtlama dönemidir, vurulacak her kuş onlarca kuşa bedel olacaktır. Yuvadaki kuş vurulacak, karnında yumurtalar olan kuşlar öldürülecek.

Başka ne demiştik: Üveyik nesli tükenmek üzere olan bir kuştur, vurulmamalıdır, doğada sayısı azdır.

Peki başka: Avcılar kurallara uymayacak, “ince av”da kekliklere de tavşanlara da ateş edecek! Sulak alanlara gidecek, kuşları Ağustos sıcağında su içerken vuracak.

Üzülerek gördük ki geçen yıllarda bunlar hep yaşandı.

Hükümet bu yıl “Ağustos Avı” denen katliama dur demelidir.

Zira, yarın ‘doğa için’ çok geç olacaktır.

Bizden söylemesi…

BİR ELEŞTİRİ

Hava ve ‘KKTC’

Hava durumu haberleri vardır, Meteoroloji’den yapılan açıklamaya dayandırılan…

Hava sıcaklığından ve yağış olasılığından bilgiler verir.

Bu haberler özellikle de Kıbrıs insanının çok ilgisini çeker.

“Bugün hava nasıl olacak” merakıyla bu haberi okun okurlar.

Beni yıllardır bu haberlerde rahatsız eden bir ayrıntıdan bahsedeceğim size…

Bu haberler genellikle devletin resmi haber ajansı TAK kaynaklıdır.

Haber ajanstan şöyle çıkar: “Sıcak hava KKTC’de etkili olacak”

“Yahu bu sıcak Ledra Palace’tan öteye gitmez mi yani?” diye yıllardır düşünür, içinden eleştiririm.

Sıcak havasının etkisiyle yine hava haberlerimiz yayınlanıyor gazetelerde.

Bakıyorum hâlâ aynı hata yapılıyor.

Hava sadece KKTC’de sıcakmış, tüm Kıbrıs’ta değil!

NTV’deki sunucu “Anadolu sıcak hava etkisi altında” diye başlarken söze biz “Kıbrıs’ta hava” diyemiyoruz Kıbrıs Türk basını olarak.

Yanlış değil mi sizce de?