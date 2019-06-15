“En önemlisi, işinizi sevgiyle yapmaktır”

Dila ŞİMŞEK

Simle Butik’in işletmecisi olan Simge Topukçu, annesinden devraldığı 25 senelik mağazayı yıllardır işletiyor. Annesi Akile Hanım ve kendisinin ismini birleştirerek, mağazaya ‘Simle’ ismini verdiklerini söyleyen Topukçu, annesinin de yardımı ile butiğin başında…

Asıl mesleği Mimarlık olan Topukçu, annesinin de önceden terzilik yaptığını, sonrasında konfeksiyon açtığını anlatarak, “5 sene kadar mimarlık yaptım, ancak sonrasında butiği annemden devraldım, iki mesleğimi de çok sevdim” diye anlatmaya başlıyor.

“Çocukluktan beri anneme hep yardım ederdim, bu yüzden hiç yabancılık çekmedim”

37 yaşındaki Topukçu, annesinin terzilikte kendisini geliştirdiğini ve sonrasında bu butiği açtığını anlatarak, “Ben aslında Mimarlık bölümü mezunuyum. Beş sene kadar da mimarlık yaptım. Ancak sonrasında, çocuklarımla daha çok ilgilenebilmek ve anneme de yardım edebilmek için butiğin başında geçtim. Zaten çocukluğumdan beri kumaşlar ve kıyafetlerle büyüdüğüm için yabancılık çekmedim” diyor.

“Ben her iki mesleğimi de yaparken çok keyif aldım”

Mesleğini çok severek icra ettiğini vurgulayan Topukçu, “Ben her iki mesleğimi de yaparken çok keyif aldım. Zaten anneme de dikiş dikerek yardım ederdim. Öğrenciyken de okuldan sonra anneme destek olurdum” diye konuşuyor. Topukçu, “Büyük beden kıyafet satışı odaklıyız. A’dan Z’ye kadın büyük beden giyimi için her şeyimiz mevcut. Tabii küçük beden ürünlerimiz de mevcut… Gelen müşterilerimizle, alıcı-satıcı dışında, çok yakın bir ilişkimiz var. Sohbet eder, herkesle birebir ilgileniriz. Bunu yaparken de çok mutlu oluyorum” şeklinde anlatıyor.

“Mağazaların yaşadığı en büyük sorun ağır vergiler”

Topukçu, mağazaların yaşadığı en büyük sorun olarak fahiş vergileri gösteriyor. “Hem Türkiye’den vergi, hem de buraya getirirken gümrük vergisi ödüyoruz. Alınan malın hepsinin satılmadığı durumlar da oluyor. Bu yüzden keşke vergide biraz daha kolaylık olsaydı” diyor. İşletmesini mutlulukla devam ettirmeyi dileyen Topukçu, sürdürebildiği yere kadar mağazayı devam ettireceğini kaydediyor. Topukçu sözlerine şöyle devam ediyor: “Benim için, bir işi severek yapmak çok önemli. Umarım mağazamızı bu şekilde, sevgi ve mutlulukla, sağlıkla sürdürürüz”