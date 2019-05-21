Sağlık Bakanı Filiz Besim, görevi devraldıklarında sağlıkta bekleyen çok sorun olduğunu kaydederek, “Bir saniyenin bile kaybedilmemesi gerektiğini biliyorduk. Bu bilinçle çalıştık” dedi. Besim, basın toplantısı düzenleyerek 15 ayda yaptıkları 15 icraatı anlattı

Sağlık Bakanlığı’nda bu öğlen düzenlenen basın toplantısında, Müsteşar Umure Örs, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter ve daire müdürleri de hazır bulundu.

Besim, basın toplantısında soruları da yanıtladı. İlaç konusundaki bir soruyla ilgili Besim, “İlaç ihaleleri tamamlandı. 10 tır ilaç dün itibarıyla İlaç ve Eczacılık Deposu’na geldi. İlaçlar süratle indiriliyor” dedi.

“EN ÖNEMLİ İCRAAT KALP NAKLİ”

En önemli icraatlarının başına kalp naklini koyduklarını belirten Besim, “Sağlığın en ileri noktası kalp naklidir” vurgusunda bulundu. Besim, ilk kök hücre uygulamasının da bu dönemde yapıldığını söyledi.

Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, koruyucu halk sağlığı, radyasyon sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığı ve iş yeri hekimliği, koruyucu diş hekimliği, istatistik, kök hücre ve adli tıp gibi birimler kurduklarını söyledi, bu birimlerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

112 Acil Servis’in yeniden organize edildiğini kaydeden Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 5 ünitenin hayata geçirildiğini söyledi.

Besim, “17 sağlık merkezimiz var. Buralarda koruyucu sağlık hizmetleri verilmesini çok önemsedik. Sağlık merkezlerinin alt yapısını da güçlendirdik. Dikmen Sağlık Merkezi açıldı. Lefke Cengiz Topel Hastanesi’ne diyaliz bölümü oluşturuldu. Akdoğan, Yenierenköy, Güzelyurt, İskele sağlık merkezlerinde ilk kez kan tetkik laboratuvarı kuruldu. Güzelyurt Sağlık Merkezi 7-24 döneme başladı” dedi.

15 yılın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ikinci anjiyo cihazının alımı için girişim yapıldığını, alımı konusundaki süreç tamamlanan cihazın yakında hastaneye geleceğini belirtti.

KALKANLI YAŞAM EVİNDE 67 HASTA

Hizmete açtıkları Kalkanlı Yaşam Evi’nde 67 hastanın tedavi gördüğünü belirten Besim, “Bu benim onur duyduğum işlerden biridir” dedi.

Bir proje kapsamında hasta refakatçisi ve bakıcısı yetiştirdiklerini de anımsatan Besim, “Bu da takip edilmesi ve geliştirilmesi gereken bir projedir” şeklinde konuştu.

Öğrenci takip sistemi konusunda attıkları adımları aktaran Besim, “Yeni bir sistem olmasına rağmen 2018’de sağlık sigortalarından sağlık fonuna ciddi bir para aktı. Bunları yatırım için kullandık” dedi.

Besim, Güzelyurt Hastanesi 2. etap projesi ve inşaatının tamamlandığını söyledi.