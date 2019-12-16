"EN KÜÇÜK KONTROLSÜZLÜK DİPLOMATİK KRİZE SÜRÜKLER"

Dila ŞİMŞEK

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda Albaylık rütbesine kadar yükselen Mustafa Kemal Tümkan ve Behçet Öznacar Geçitkale'de askeri üs konusunu yorumladı, Kuzey Kıbrıs’ın güvenliğine dönük böyle bir ihtiyaç olmadığını söyledi.

Emekli Albaylar, Geçitkale Havalimanı’nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları’na (SİHA) açılması ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu, ciddi tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Emekli Albaylar, işin maddi boyutuna da değinerek, Türkiye’den gelen araçların hem Türkiye hem de ülkemiz için ekonomik anlamda bir yük olduğunu söyledi.

Ülkenin güvenlik anlamında İHA ve SİHA araçlarına ihtiyacı olmadığını belirten Emekli Albaylar, “Araçlar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına, hava kontrolü nedeniyle getirildi” dedi.

Bu durumun ‘kalıcı’ olmadığını ifade eden Emekli Albaylar, yine de konunun oldukça hassas olduğunu ve yetkililerin tüm faktörleri gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Emekli Albay Behçet Öznacar:

“Hafife alınacak bir konu değil, ciddi tedbir gerekiyor”

Emekli Albay Behçet Öznacar, Geçitkale Havalimanı’nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları’na (SİHA) açılması ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşarak, ciddi tedbir alınması gerektiğine işaret etti. En ufak kontrolsüzlüğün, politik bir krize neden olabileceğini vurgulayan Öznacar, Barış Gücü ile Ercan Havaalanı Kulesi’nin koordinesinin önemine de dikkat çekti. Öznacar, bir kazaya neden olmamak gerektiğini, bu nedenle hükümetin de protokolüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Öznacar sözlerine şöyle devam etti: “Bu ‘ben burayı tesis ettim’ demekle olacak bir iş değil, hava sahası çok önemli ve ciddi tedbir alınması gerekiyor. İHA ve SİHA’nın açılmasının, KKTC’den açısından değil, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Doğu Akdeniz’deki gemilerin hava güvenliğini kapsamak için olduğuna inanıyorum. Ancak yine vurgulamak isterim ki, hassas bir konudur ve tüm faktörlerin gözden geçirilmesi şarttır”

Emekli Albay Mustafa Kemal Tümkan:

“Ülkemizin güvenlik anlamında böyle bir şeye ihtiyacı yoktur”

Emekli Albay Mustafa Kemal Tümkan, Geçitkale Havalimanı’ndaki İHA ve SİHA ile ilgili görüşlerini belirtti, ‘Doğu Akdeniz’deki gemilere hava desteği’ olduğunu savundu. Tümkan, Türkiye’den buraya gelen bu araçların ekonomik anlamda oldukça ağır masrafları olduğunu da ifade etti. Bu araçların adada kalıcı olmadığını, geçici olarak bulunduğuna inandığını söyledi. Tümkan, “Ülkemizin güvenlik anlamında böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Araçlar tamamen, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramaları çerçevesinde güvenlik tedbiri olarak gelmiştir. Özellikle Kıbrıslı Türklerin adadaki haklarının konuşulduğu bu dönemde, araçların kalıcı olacağını veya müzakereleri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum” dedi.