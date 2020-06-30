Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınına ilişkin olarak endişe verici bir açıklamada bulunarak "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.

Birçok ülkede ilerleme kaydedildise de küresel olarak pandeminin yayılmaya devam ettiğini aktaran Ghebreyesus, 10,1 milyon insanı enfekte etmiş olan virüsün şimdiye kadar en az 502 bin 634 can aldığını kaydetti ve önlemlerin hafifletilmesi nedeniyle durumun en başa sarabileceğini ve herşeyin aynı şekilde ikinci dalga olarak yeniden yaşanabileceğini söyledi.

"SALGINI ATLATMAYA YAKIN BİLE DEĞİLİZ"

Pazartesi günü bir video konferansta konuşan DSÖ direktörü, ülkeler ekonomilerini açmaya başladıkça yayılma hızının ve vakaların arttığını dile getirdi. "Hepimiz bu durumun geçip gitmesini istiyoruz ancak acı gerçek şu ki, bu salgını atlatmaya yakın bile değiliz" diyen Ghebreyesus, virüsün hala yayılmak için yeterli alana ve imkana sahip olduğunu belirtti.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA YENİDEN ARTIŞ YAŞANIYOR

ABD başta olmak üzere rakamlar Ghebreyesus'u doğruluyor. Florida, Teksas, Kaliforniya ve Arizona'da günlük vaka sayıları yükselişte. Ayrıca enfekte olan hastaların yaş ortalamasında da düşüş yaşanmaya başlandı. Ölüm sayısındaki azalmanın sebeplerinden birinin bu olduğu da düşünülüyor. Ne var ki, yetkililer bir ilaç veya aşı üretilmediği takdirde uzun vadede can kaybının yeniden yükselmeye başlayacağını belirtiyorlar.