Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ın kuzeyinde dün yapılan seçimin 2’nci turunun ardından %51.69’luk oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı kutladı. Anastasiadis mesajında, Kıbrıslı Türklerin yeni lideriyle en kısa zamanda görüşmeyi beklediğini ve Kıbrıs sorunun çözümü için hazır ve kararlı olduğunu ifade etti.

Nikos Anastasiadis’in kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak Sn. Ersin Tatar’ı seçme kararına tamamen saygı gösterilmektedir.

Sn. Ersin Tatar’ı tebrik ederim ve en kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum.

Gerek kendisini, gerekse Kıbrıslı Türk yurttaşlarımı BM Genel Sekreteri’nin en kısa zamanda Kıbrıs sorunun BM kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve üyesi olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz AB’nin ilke ve değerleri temelinde çözülmesi için yeni bir girişimde bulunması ile ilgili ifade edilmiş niyetine hemen cevap verme konusundaki hazır ve kararlı olduğumu temin etmek istiyorum.

Sn. Tatar’ın aynı iradeyi göstereceğini ümit etmek istiyorum”