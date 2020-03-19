Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Pilli’nin sağlık durumuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklama yaptı.

Kolan British Hospital’da dünden beri müşahede altında olan Pilli’ye bu sabah 09.30 sıralarında anjiyo yapıldığını belirten Çaygür, operasyona Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Hasan Feray, Dr. Osman Beton ve Dr. Eser Varış’ın girdiğini belirtti.

Çaygür, Pilli’nin kalbiyle, kalp damarıyla ilgili bir sorun saptanmadığını, yüksek olan tansiyonun da kontrol altına alındığını kaydetti.

Baş ağrısı şikayetleri de olan Sağlık Bakanı’nın nöroloji uzmanı tarafından değerlendirildiğini belirten Müsteşar Ali Çaygür, bu muayenede de olumsuz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Çaygür, “Sağlık Bakanı’nın bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor” dedi.

Ali Pilli, koronavirüs önlemleri gündemiyle dün yine toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında yüksek tansiyon şikayetiyle Kolan British Hospital’de müşahede altına alınmıştı.

“Kamu hekimlerine sonsuz güvenim var. Kendimi onlara emanet ettim, yine ederim”

Yüksek tansiyon ve göğüs ağrısı şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan ve bu sabah anjiyosu yapılan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kamu hekimlerine sonsuz güvenim var. Kendimi onlara emanet ettim, yine ederim. En kısa zamanda görevimin başında olacağım” açıklamasında bulundu.

Pilli, “Operasyonuna giren hekimlere, sağlık çalışanlarına ve bana geçmiş olsun mesajı atan herkese teşekkür ederim” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Pilli’nin durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli'ye bu sabah British Kolan Hastanesi'nde anjiyo yapıldı. Sayın Bakanın durumu iyidir. Anjiyoda kalp damarları temiz çıkmıştır. Bakan Ali Pilli dün hipertansiyon ve göğüs ağrısı şikayetleri ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Feray'ı aramış ve kendini iyi hissetmediğini, tansiyonun yüksek olduğunu ve göğsünün ağrıdığını bildirmiştir. Dr. Feray herhangi bir anjiyo girişimi olabileceğini düşünerek Bakan Pilli'yi Kolan British Hospital’a çağırmıştır. Bilindiği üzere Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yaşanan yangın sonrasında anjiyo laboratuvarları ve Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesi devre dışı kalmış ve kamu hekimleri bu alandaki tüm girişimlerini şu anda British Kolan Hastanesi'nde yapmaktadır. Pilli'nin bugün gerçekleşen anjiyo operasyonuna devlet kardiyoloji hekimleri Dr. Hasan Feray, Doç. Dr. Osman Beton, Dr. Eser Varış, Dr. Gülgün Vaiz, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibinden Dr. Hasan Birtan ve Kolan Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Dr. Sait Kenan eşlik etti.”

“En kısa zamanda görevinin başında olacağım”

Pilli de açıklamasında kamu hekimlerine sonsuz güven duyduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı’nın açıklaması şöyle:

“Sonsuz güvenle kendimi kamu hekimlerine emanet ettim, bundan sonra da hiç şüphe duymadan kendini yine kamu hekimlerinin eline teslim edebilirim. Bu süreçte özveriyle çalışan, operasyona giren tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına ve bana geçmiş olsun mesajı atan herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda görevinin başında olacağım.”