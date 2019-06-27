En kırık karne Özgürgün'ün

Ayşe GÜLER

Cumhuriyet Meclisi, resmi internet sitesinden, 50 milletvekilinin 1 Şubat 2019-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 62 birleşim ile ilgili ‘devam cetvelini’ paylaştı.

Meclis Devam Cetveli’nde Meclis karnesi en ‘zayıf’ olan isim, eski Başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün oldu.

Dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelen, hakkında 2 ayrı Başsavcılık dosyası Meclis’e gönderilen Özgürgün, 62 birleşimin 17’sinde yer almadı.

Meclis Devam Cetveli’ne göre Özgürgün, 17 birleşime izinsiz/özürsüz katılmadı.

Özgürgün’ün ardından Meclis’e en fazla gelmeyen isimler UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu ile Sunat Atun oldu.

Sennaroğlu, 8, Atun ise 5 birleşimde yoktu. Her iki isim de ‘izinsiz/özürsüz’ toplantılarda bulunmadı.

4’lü Koalisyon Hükümeti Başbakanı, CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Meclis çalışmalarına eksiksiz katılan isimler arasında…

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da 62 birleşimin tümüne katıldı.

Rekor Özgürgün’de…

Milletvekilleri arasında ‘devamsızlık’ rekoru UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e ait…

Hakkında hazırlanan Başsavcılık raporu sonrasında dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelen Özgürgün, 62 birleşimin 17’sinde yer almadı.

Meclis tutanaklarına göre; Özgürgün’ün 17 birleşime de ‘izinsiz/özürsüz’ katılmadığı kayıtlara geçti.

Hatırlanacağı üzere; Özgürgün 1 Ekim 2018-31 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 36 birleşimin yalnızca 10’una katılmış, 26’sında yer almamıştı.

Böylelikle Özgürgün, Meclis açıldığı günden, 31 Mayıs’a kadar geçen sürede 98 birleşimin 55’ine katılmadı.

Sennaroğlu ikinci sırada…

UBP Milletvekili, Tarım eski bakanlarından Önder Sennaroğlu da Özgürgün’ün ardından en çok Meclis çalışmalarına katılmayan isim oldu.

Tutanaklara göre; Sennaroğlu, toplamda 8 birleşimde yer almadı.

Sennaroğlu, Şubat ayında 2 kez, Mart ayında 4 kez, Nisan’da ise 2 kez Meclis toplantılarına katılmadı.

Atun da 5 kez yoktu…

Özgürgün ile Sennaroğlu’nun ardından en fazla devamsızlık yine UBP’li vekillerden, eski bakan Sunat Atun yaptı.

Atun’un 5 toplantıya katılmayarak, Meclis’e gelmediği kayıtlara geçti.

Atun, 4 Şubat, 25 Şubat, 9 Nisan, 15 Nisan ve 16 Nisan tarihlerindeki toplantılara özürsüz/izinsiz gelmedi.

12 CTP’li vekil eksiksiz…

Meclis Devam Cetveli’ne göre; CTP Milletvekilleri Tufan Erhürman, Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy, Armağan Candan, Doğuş Derya, Biray Hamzaoğulları, Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali, Salahi Şahiner, Fikri Toros eksiksiz katıldı.

Özyiğit ve Çeler 62 birleşimde de yer aldı…

Eğitim Eski Bakanı, TDP Milletvekili Cemal Özyiğit ve Çalışma Eski Bakanı, TDP Milletvekili Zeki Çeler 62 birleşiminin hepsinde yer aldı.

UBP’den ‘tüm’ birleşime katılan vekiller…

UBP’den 62 birleşimin tümüne, Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, İzlem Gürçağ Altuğra, Özdemir Berova, Resmiye Canaltay, Kutlu Evren, Menteş Gündüz, Dursun Oğuz, Zorlu Töre, Yasemin Öztürk ve Ünal Üstel’in katıldığı görüldü.

Halkın Partisi’nde 7 vekil

Halkın Partisi’nde ise Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç, Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu’nun söz konusu tarihlerdeki Meclis birleşimin hepsinde yer aldığı kayıtlara geçti.

YDP ve DP…

Meclis kayıtlarına göre; YDP Milletvekilleri Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu da 31 Mayıs’a kadar olan Meclis toplantılarının hepsine katıldı.

DP Milletvekili Koral Çağman’ın da tüm birleşimlerde yer aldığı görüldü.

‘İzinsiz, özürsüz’ katılmama…

Ekonomi ve Enerji Bakanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Maliye eski bakanı, DP milletvekili Serdar Denktaş, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Turizm eski bakanı DP Milletvekili Fikri Ataoğlu’nun 2 kez ‘izinsiz/özürsüz’ Meclis oturumuna katılmadığı görüldü.

Taçoy’un 12 Şubat ile 19 Mart, Denktaş’ın 9 Nisan ile 30 Nisan, Angolemli’nin 12 Şubat, 19 Mart, Ataoğlu’nun ise 12 Mart ile 9 Nisan’da toplantılarda yer almadığı tutanaklara geçti.

1 kez toplantıya katılmayanlar…

Bazı vekiller ise 62 birleşimin yalnızca 1’inde yer almadı.

İçişleri Bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, HP Milletvekili Hasan Topal, Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Ali Pilli ile birlikte UBP Milletvekillerinden Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Özdil Nami, 1 kez ‘izinsiz/özürsüz’ Meclis çalışmalarına katılmadı.