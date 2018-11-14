En iyisi yine Yenicami

K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftası geride kalırken Yenicami oynadığı tüm karşılaşmaları da kazanarak 24 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Son 11 sezonun 8’inci haftaları değerlendirmeye alındığında Yenicami bu süre içerisinde daha önce de iki kez 8 maçının tamamını kazanma başarısı göstermişti.

2007 – 2008 sezonunda Gönyeli’nin namağlup şampiyon olarak tamamladığı ülke futbolunun en üst lig mücadelesinde kırmızı beyazlılar o dönem oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puanı hanesine yazdırmıştı. O sezondan sonra oynanan 10 sezon içerisinde gönyeli gibi aynı performansı sergileyen ekip 2012 – 2013 sezonunda Küçük Kaymaklı oldu. Ancak Yenicami bu sezon olduğu gibi daha önce oynanan 2010 – 2011 ve 2014 – 2015 sezonlarını da kayıp yaşamadan atlattı. Bu sezonla beraber son 11 sezonun ilk 8 haftasında liderlerin sergiledikleri performanslar şöyle: