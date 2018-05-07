En iyisi Piro

Bu sezon uzun yıllar sonra Süper Lig’de mücadele eden ve sezonu 5’inci sırada noktalayan Merit Alsancak Yeşilova’da sezonun en iyi oyuncusu kaleci Hasan Piro seçildi. Küçük Kaymaklı ile Cumartesi günü oynanan ligin son hafta karşılaşması öncesi Piro’ya ödülü takdim edildi. Norman Aitken anısına ilk kez gerçekleştirilen bu ödüle layık görülen Piro, ödülünü karşılaşmanın öncesinde aldı. Piro sezonu aynı zamanda golle de tamamladı. Takımının 5-2 kazandığı Küçük Kaymaklı karşılaşmasında kazanılan penaltı atışını Piro gole çevirerek sezon içerisinde takımına bir gollük de katkı koymuş oldu.