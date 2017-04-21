En iyiler Pondexter ve Vandersloot

Eren ŞİŞİK

Bilyoner.com Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Ligde yer alan iki Kıbrıs ekibi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Üniversitesi takımları isimlerinden söz ettirmeyi başardı. YDÜ normal sezonu lider tamamlayarak Play-Off serilerine kalmaya hak kazanırken, ilk kez ligde mücadele eden Girne Üniversitesi de son maçlar sonunda ligde kalmayı başardı ve önümüzdeki sezonda yine en üst ligde mücadele etme hakkı kazandı. Ligde normal sezonda her iki takımdan da isimler kendisinden söz ettirmeyi başardı.

Pondexter ortalamada sezonun en iyisi

Normal sezonun maç başına en çok sayı üreten ismi Girne Üniversitesi’nin dünyaca ünlü Amerikalısı Cappie Pondexter olurken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıldızı Courtney Vandersloot da listede 5’inci sırada yer aldı. Pondexter maç başına 19,7 sayıyla oynarken, Vandersloot da 17,8 sayıyla normal sezonu tamamladı.

Ribauntlarda Gajic ve Hollingsworth

Ribauntlarda ise Girne Üniversitesi’nin Bosnalı yıldızı Marica Gajic listede üst sıralarda yer aldı. Maç başına 10,2 ribaunt ortalaması ile oynayan Gajic bu alanda normal sezonda 5’inci sırada yer alırken, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Quanitra Hollingsworth 7,3’lük ribaunt ortalaması ile YDÜ’nün maç başına en çok ribaunt alan oyuncusu oldu. Asistlerde ise YDÜ’nün yıldızı Courtney Vandersloot yer aldı. Oynadığı 22 maçta 7,5’lik asist ortalaması yakalayan yıldız basketbolcu.

Girne Üniversitesi’nde ön plana çıkanlar

Girne Üniversitesi’nin takım içi istatistiklerinde takımın en skoreri kaydettiği 376 sayıyla Cappie Pondexter olurken, asistlerde de 87 asistle sezonu tamamlayan Özge Yavaş yer aldı. En fazla ribaunt alan oyuncu 204 ribauntla Marija Gajic olurken, en fazla blok yapan oyuncu Tijana Krivacevic, en fazla top çalan oyuncu da 39 top çalmayla yine Tijana Krivacevic oldu. Takımda en çok top kaybeden oyuncu da 54 top kaybıyla Özge Yavaş oldu. Serbest atış yüzdesinde ise takıma son haftalarda katılarak takımının ligde kalmasında çok önemli rol oynayan Leilani Mitchell yer aldı. 12’de 11’lik serbest atış oranıyla %92’lik bir yüzdelik tutturan Mitchell bu alanda takımının en iyisi oldu. Mitchell’in ardından ise %84’lük oranıyla Adrijana Knezevic geldi.

YDÜ’de ön plana çıkanlar

Yakın Doğu Üniversitesi’nin normal sezon takım istatistiklerinde takımın en çok skor üreten oyuncusu 610 sayıyla Courtney Vandersloot oldu. Amerikalı yıldızı 540 sayıyla Quanitra Hollingsworth takip etti. Asistlerde de Courtney Vandersloot 297 sayılık asistle bu alanda zirvede yer aldı. YDÜ’de en fazla ribaunt alan oyuncu 326 ribaunt ile Quanitra Hollingsworth olurken, en fazla blok yapan oyuncu 28 blokla Angelica Robinson, en fazla top çalan oyuncu ise 70 top çalmayla oynayan Courtney Vandersloot oldu. YDÜ’de en fazla top kaybeden isim de 115 top kaybıyla Amerikalı Vandersloot oldu. Serbest atışlarda ise takımın bir diğer Amerikalısı Kayla McBride zirvede yer aldı. 67’de 61’lik serbest atış başarısı yakalayan McBride %91’lik bir yüzdelikle normal sezonu tamamladı.