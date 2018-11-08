K-Pet Süper Lig’in 7’nci haftasında konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 2-0’lık skorla mağlup ederek kendi sahasında ilk 3 puanını alan Binatlı’da galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu ilk kez kendi saha ve seyircileri önünde galip geldiklerini hatırlatırken, Çetinkaya ile oynayacakları maçla ilgili olarak “En iyi sonucu almaya çalışacağız” dedi.

Davutoğlu: “Umarım seri yakalayarak üst sıralara yükseliriz”

Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu yaptığı açıklamada ikinci haftadan geçtiğimiz haftaya kadar 5 maçlık bir dönemde galip gelemediklerini hatırlattı. Davutoğlu, “Uzun süre kazanamamıştık. Gerek takımımızın genç oluşu, gerekse bireysel hatalardan dolayı iyi oynayıp galip gelemediğimiz maçlar oldu. Bu hafta şanssızlığımızı kırdık. Kendi seyircimiz önünde ilk kez galp gelmenin mutluluğunu yaşadık. Umarım seri yakalayarak üst sıralara doğru yükseliriz” açıklamasını yaptı.

“En iyi sonucu almaya çalışacağız”

Ligin 8’inci haftasında konuk olacakları Çetinkaya ile oynayacakları maç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Çetinkaya bana göre ligin son 3-4 haftasında iyi oynayan, iyi kapanan ve kontratağa çıkan bir ekip. Lefkoşa’da bizi zor bir maç bekliyor. Bu maça toplamda 4 antrenman ile hazırlanacağız. Karşılaşmadan en iyi sonucu almaya çalışacağız” açıklamasını yaptı.