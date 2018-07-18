KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) üyeliği sonrası katıldığı Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda yer alan sporcumuz Hakan Altuntoprak finale kalamadı. Federasyon başkanı Hüseyin Kınacı “Oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik” dedi.

Portekiz'in Coimbra şehrinde düzenlenen Avrupa Üniversite Spor Oyunları 2. gün kürek yarışmalarında repesaj yarışına çıkan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencimiz Hakan Altuntoprak serisinde yarıştığı Litvanya, Portekiz,Hollanda, İsveç üniversite sporcuları arasında ilk ikiye girmeyerek final yarışma şansını kaybetti. Bu sonucun ardından sporcumuz oyunlara veda etti.

Kınacı: “En iyi şekilde temsil ettik”

Federasyon Başkanı Hüseyin Kınacı ilklerin yaşandığı bu oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini altını çizdi. Bu organizasyonların artarak devam edeceğini belirten Kınacı, gelecek yıl yapılacak olan oyunlara artik daha tecrübeli olarak hazırlanıp katılacaklarını belirtti. Bununla birlikte burada olmamızda katkısı olan tüm üniversitelerimize ayrıca teşekkür etti.