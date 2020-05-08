“En iyi Kıbrıslı kahvaltı” seçilecek

Kıbrıslı Rum Turizm Bakanlığı, güneye turizmi teşvik etme amacıyla sosyal medya üzerinden “En iyi Kıbrıslı kahvaltı” temalı yarışma başlattı. Halka yönelik yarışma Facebook ve Instagram’da Cuma günü başladı.

Katılımcıların Kıbrıslı kahvaltı hazırlayıp Facebook’ta Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı’nın ‘VisitCyprus’ sayfasına veya Instagram’da #mycyprusbreakfast etiketi ile paylaşmaları gerekiyor.

Turizm Bakanlığı’ndan bir ekibin yapacağı değerlendirme sonucunda birinci gelen yarışmacı, Ekim – Aralık 2020 tarihleri arasında dört yıldızlı bir hotelde iki kişilik 5 günlük konaklama kazanacak.

Mayıs ayı süresinde devam edecek yarışmanın katılım şartları bakanlığın Facebook’taki “VisitCyprus’ sayfasında yer alıyor.

Kaynak Cyprus Mail